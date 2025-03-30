Зависимость, въевшаяся в подсознание: почему пользователи смартфонов становятся рассеянными

В эпоху, когда цифровые устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни, стремление минимизировать отвлекающие факторы часто заставляет людей отдаляться от своих смартфонов. Однако новое исследование показало, что просто убрать телефон в недоступное место может быть недостаточно для снижения общего отвлечения внимания.

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Об этом пишет ABC News.

Доктор Макси Хайтмайер, социальный психолог из Лондонской школы экономики, более десяти лет посвятил изучению взаимодействия человека с технологиями. Его последнее исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Computer Science, включало наблюдение за 22 молодыми специалистами, студентами и информационными работниками, во время двух отдельных пятичасовых рабочих сессий.

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В одной сессии участники держали свои смартфоны на расстоянии вытянутой руки, а в другой — размещали их вне зоны доступа, что заставляло их стоять и ходить, чтобы достать их. Результаты исследования показали, что, когда смартфоны были недоступны, участники действительно тратили на них меньше времени.

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Однако это сокращение не привело к повышению продуктивности; вместо этого люди компенсировали его, занимаясь досугом на ноутбуке, например, просматривая социальные сети или видео.

Такое поведение подчеркивает более широкую проблему: укоренившиеся привычки, связанные с использованием цифровых устройств. Доктор Хайтмайер отмечает, что проблема заключается не в самих устройствах, а в привычках, которые сформировались у пользователей.

Он отмечает, что вместо того, чтобы делать перерывы, связанные с физической активностью или социальным взаимодействием, люди часто переходят на цифровое взаимодействие, что приводит к монетизации их внимания.

Поддерживая эту точку зрения, нейробиолог Марк Уильямс из Университета Маккуори объясняет, что постоянные уведомления приучают когнитивную сеть мозга находиться в состоянии повышенной готовности, снижая способность концентрироваться на длительных задачах. Это вечное состояние отвлеченности не только мешает продуктивности, но и способствует умственной усталости и повышению уровня стресса.

Последствия цифровых отвлекающих факторов выходят за рамки одной работы, выяснили ученые. Так, опрос, проведенный Pew Research Center, показал, что 72% американских учителей средних школ считают отвлечение на мобильные телефоны серьезной проблемой в классе, что подчеркивает повсеместный характер этой проблемы в различных условиях.

Для решения этих проблем необходимо не просто дистанцироваться от цифровых устройств. Эксперты рекомендуют придерживаться практики разумного использования устройств, например, отключать несущественные уведомления, создавать обстановку, способствующую сосредоточенной работе, и заниматься автономной деятельностью, например, чтением или физическими упражнениями.

По сути, хотя смартфоны и другие цифровые устройства обеспечивают беспрецедентное удобство и возможность подключения к социальным платформам за секунды, их использование существенно влияет на внимание и продуктивность людей.

Осознание и изменение этих привычек имеет решающее значение для формирования более здоровых отношений с технологиями и улучшения общего самочувствия, заявили авторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые развенчали популярный миф о мобильных телефонах. Долгое время научный мир и общественность побаивались телефонов, считая, что из-за них могут развиваться серьезные проблемы со здоровьем, однако ВОЗ поставила точку в этом вопросе.

А также Фокус писал об интересном открытии, связанном с онлайн-играми. Исследователи провели комплексный анализ коммуникации и социальной поддержки внутри игровой онлайн-платформы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.