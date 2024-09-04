Наш мозг в полной безопасности: ученые развенчали популярный миф о мобильных телефонах

Долгое время научный мир и общественность побаивались телефонов, считая, что из-за них могут развиваться серьезные проблемы со здоровьем. Однако последнее исследование, спонсируемое ВОЗ, наконец-то дало конкретный ответ на эти опасения.

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Недавний систематический обзор, проведенный по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), представил убедительные доказательства того, что использование мобильных телефонов не повышает риск развития рака мозга, не смотря на убеждение некоторых в обратном. Устройства оказались безопасны в этом плане, хотя множество других моментов их влияния на наше тело остается под вопросом, пишет The Conversation.

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Обзор, опубликованный в журнале Environment International, является наиболее полным на сегодняшний день, в нем проанализированы данные более 5 000 исследований, включая 63 ключевых исследования, проведенных в период с 1994 по 2022 год. Его результаты согласуются с давно сложившимся научным мнением об отсутствии значительной связи между радиоволнами, излучаемыми мобильными телефонами, и раком мозга. Озабоченность по поводу мобильных телефонов как потенциального риска для здоровья обусловлена их близостью к голове во время использования и излучением радиоволн — одной из форм неионизирующего излучения.

Эти факторы вызывают постоянные общественные и научные дебаты о том, может ли длительное воздействие мобильных устройств привести к раку. Однако в новом обзоре, который охватывает гораздо более широкий и свежий набор исследований, чем предыдущие, представлены более убедительные доказательства того, что мобильные телефоны безопасны с точки зрения риска развития рака. В нем также рассматривается классификация 2011 года Международного агентства по изучению рака (IARC), агентства ВОЗ, в которой воздействие радиоволн было названо "возможным канцерогенным для человека". Эта классификация была основана в основном на ограниченных и потенциально необъективных обсервационных исследованиях, таких как исследование INTERPHONE, в котором неточности в самоотчетах об использовании мобильных телефонов среди участников с раком мозга могли исказить результаты, заявляет Сара Лафран, директор по радиационным исследованиям и консультациям и адъюнкт-профессор Университета Вуллонгонга.

Новые результаты помогают прояснить, что доказательств недостаточно для поддержки идеи о том, что мобильные телефоны способствуют развитию рака. В обзоре также рассматривалось влияние длительного использования мобильных телефонов, определяемого как десять лет и более. Он не выявил повышенного риска развития рака мозга или других видов рака головы и шеи, независимо от частоты и продолжительности использования телефона. Этот вывод имеет большое значение, учитывая широкое распространение мобильных телефонов и других беспроводных технологий в современной жизни.

Эти результаты обнадеживают, подтверждая, что существующие национальные и международные стандарты безопасности для излучения мобильных телефонов являются эффективными, считает Лафран. Однако ученые подчеркнули важность продолжения исследований по мере развития технологий, чтобы гарантировать, что в будущем воздействие радиоволн будет оставаться в безопасных пределах. Задача на будущее состоит в том, чтобы противостоять устойчивым мифам и дезинформации об опасности мобильных телефонов, которые, как показывает практика, не имеют под собой оснований, но также не пропускать возможные реальные факторы риска облучения и развития различных заболеваний.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.