Наш мозок у цілковитій безпеці: вчені розвінчали популярний міф про мобільні телефони

Довгий час науковий світ і громадськість побоювалися телефонів, вважаючи, що через них можуть розвиватися серйозні проблеми зі здоров'ям. Однак останнє дослідження, спонсороване ВООЗ, нарешті дало конкретну відповідь на ці побоювання.

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Нещодавній систематичний огляд, проведений на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), надав переконливі докази того, що використання мобільних телефонів не підвищує ризик розвитку раку мозку, не дивлячись на переконання декого у зворотному. Пристрої виявилися безпечними в цьому плані, хоча безліч інших моментів їхнього впливу на наше тіло залишається під питанням, пише The Conversation.

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Огляд, опублікований у журналі Environment International, є найповнішим на сьогоднішній день, у ньому проаналізовано дані більш ніж 5 000 досліджень, включно з 63 ключовими дослідженнями, проведеними в період з 1994 по 2022 рік. Його результати узгоджуються з давно сформованою науковою думкою про відсутність значного зв'язку між радіохвилями, які випромінюють мобільні телефони, і раком мозку. Заклопотаність з приводу мобільних телефонів як потенційного ризику для здоров'я зумовлена їхньою близькістю до голови під час використання та випромінюванням радіохвиль — однієї з форм неіонізуючого випромінювання.

Ці фактори викликають постійні громадські та наукові дебати про те, чи може тривалий вплив мобільних пристроїв призвести до раку. Однак у новому огляді, який охоплює набагато ширший і свіжіший набір досліджень, ніж попередні, представлено більш переконливі докази того, що мобільні телефони безпечні з точки зору ризику розвитку раку. У ньому також розглядається класифікація 2011 року Міжнародного агентства з вивчення раку (IARC), агентства ВООЗ, в якій вплив радіохвиль було названо "можливим канцерогенним для людини". Ця класифікація ґрунтувалася здебільшого на обмежених і потенційно необ'єктивних обсерваційних дослідженнях, таких як дослідження INTERPHONE, в якому неточності в самовідомостях про використання мобільних телефонів серед учасників із раком мозку могли спотворити результати, заявляє Сара Лафран, директорка з радіаційних досліджень і консультацій та ад'юнкт-професорка Університету Вуллонгонга.

Нові результати допомагають прояснити, що доказів недостатньо для підтримки ідеї про те, що мобільні телефони сприяють розвитку раку. В огляді також розглядався вплив тривалого використання мобільних телефонів, що визначається як десять років і більше. Він не виявив підвищеного ризику розвитку раку мозку або інших видів раку голови і шиї, незалежно від частоти і тривалості використання телефону. Цей висновок має велике значення з огляду на широке поширення мобільних телефонів та інших бездротових технологій у сучасному житті.

Ці результати обнадіюють, підтверджуючи, що наявні національні та міжнародні стандарти безпеки для випромінювання мобільних телефонів є ефективними, вважає Лафран. Однак учені наголосили на важливості продовження досліджень у міру розвитку технологій, щоб гарантувати, що в майбутньому вплив радіохвиль залишатиметься в безпечних межах. Завдання на майбутнє полягає в тому, щоб протистояти стійким міфам і дезінформації щодо небезпеки мобільних телефонів, які, як показує практика, не мають під собою підстав, але також не пропускати можливі реальні фактори ризику опромінення і розвитку різних захворювань.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.