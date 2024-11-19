У Росії попрощалися зі співаком Володимиром Льовкіним з гурту "На-На" - фото

Співаку діагностували онкологію ще у 2000 роках. Однак за майже 25 років артист переніс дві пересадки кісткового мозку та почув слово ремісія. Однак останні кілька років його стан здоров'я стрімко погіршився.

У Москві попрощалися з Володимиром Льовкіним, колишнім солістом популярного гурту "На-На". Подія відбулася сьогодні, 19 листопада, повідомляють російські ЗМІ.

Так, церемонія прощання відбулася у Великій жалобній залі Троєкурівського цвинтаря. За інформацією журналістів, провести в останній шлях музиканта Володимира Левкіна приїхали його соратники групи "На-На", а також близькі друзі та колеги. Серед них — Денис Майданов, Кай Метов, Вадим Такменєв, Олександр Бердников, журналіст Ернест Мацкявічюс, співачка Юта, соліст Театру оперети Леонід Баталін, пластичний хірург Ігор Короткий, музикант Дмитро Притула з гурту "Групи 312", співачка Юлія Берет Бердников, учасник групи "Коріння" та інші. Після церемонії прощання артиста поховають на Троєкурівському цвинтарі.

Артист пішов із життя 17 листопада на 57-му році життя через лімфому — рак лімфатичної системи. Його доправили до реанімації Боткінської лікарні в Москві, де через два дні він помер. Зауважимо, що про свій діагноз артист дізнався ще у 2000-х роках, тоді він двічі переніс пересадку кісткового мозку. У результаті Льовкін був у ремісії. Але згодом хвороба повернулася і стан співака стрімко погіршився в останні кілька років.

Похорон Володимира Льовкіна Фото: russian.rt.com Похорон Володимира Льовкіна Фото: russian.rt.com Похорон Володимира Льовкіна Фото: russian.rt.com Похорон Володимира Льовкіна Фото: russian.rt.com

"Володько, я тебе люблю! Я на сцені була поряд, і сьогодні я поряд. Хочу цей день провести поряд з тобою", — сказала на церемонії прощання дружина Володимира.

Концертний директор музиканта Олександр Зикін додав, що близькі артиста ще чекають на офіційний медичний висновок, щоб дізнатися точну причину його смерті.

Льовкін народився 6 червня 1967 року у Москві. Музикою він захопився з дитинства. 1989 року він пройшов кастинг, організований продюсером Барі Алібасовим, і почав працювати у групі "На-На". Льовкін виступав у колективі до 1998 року, після чого розпочав сольну кар'єру та створив власну групу "Кеди" спільно з В'ячеславом Качіним.

Зауважимо, що Льовкін активно підтримував політику російського президента Володимира Путіна. Артист ропагував мобілізацію чоловіків і закликав росіян іти на війну проти України.

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