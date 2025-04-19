Мама, которая отдала двух детей на усыновление, удивила интернет своей исповедью (видео)

24-летняя Мэдди Белленджер из Техаса, США, впервые публично рассказала о болезненном решении отдать двух своих детей на усыновление и долгом пути к восстановлению связи с ними.

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В своей откровенной исповеди в TikTok молодая женщина рассказала, как отдала сына на усыновление в июне 2022 года, а дочь — в мае 2024 года.

Принятие такого решения стало самым сложным и болезненным выбором в жизни Мэдди Белленджер. "Я волнуюсь за них каждый день и постоянно вспоминаю. Они всегда в моих мыслях. Это то, что невозможно по-настоящему понять, пока сам не столкнешься с таким решением", — поделилась мать в интервью Newsweek.

Причина такого поступка

Когда родился сын, Мэдди находилась в токсичных отношениях, жила с родителями и не имела работы. Позже, после рождения дочери, она страдала от послеродовой депрессии и психоза. "Я просто знала, что они заслуживают лучшей жизни", — пояснила американка.

Долгое время боль создавала эмоциональную дистанцию даже во время запланированных встреч с детьми. "Во время каждого посещения детей после усыновления я чувствовала эмоциональную стену — до такой степени, что я даже не хотела играть с ними", — призналась мама в своем видео.

Эта эмоциональная помеха, по ее словам, была формой самозащиты.

"Как бы больно ни было это признавать, они стали для меня чужими. Когда мой биологический сын был еще младенцем, я боялась держать его на руках, переживала, что он заплачет, а я не буду знать, как его успокоить. То же самое было с дочкой", — рассказала женщина.

Публичная исповедь

Видео Белленджер просмотрели более 228 тысяч раз. После лет молчания автор объяснила, почему решила высказаться публично: "Я поняла, что, вероятно, не одна испытываю нечто подобное. Хотела убедиться, что другие знают — они не одиноки".

Глядя в будущее, она признается, что не желает менять формат открытого усыновления и на самом деле благодарна приемным семьям.

"Мои надежды на будущее заключаются в том, чтобы все оставалось как есть, по крайней мере в отношении открытого усыновления. Мы — воплощение большой, счастливой семьи, и я не могла бы попросить лучших родителей для обоих моих детей", — подытожила Белленджер.

Напомним, ранее Фокус сообщал о 24-летней лондонке Мэдди Берд, которая поделилась интересным видео со своим 6-месячным сыном Джудом. Сперва кажется, что это обычный момент — малыш мирно играет в своем развивающем кресле. Однако зрителей удивило неожиданное отражение в зеркале позади, которое привлекло немалое внимание.

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