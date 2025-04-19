Мама, яка віддала двох дітей на усиновлення, здивувала інтернет своєю сповіддю (відео)

24-річна Медді Белленджер з Техасу, США, вперше публічно розповіла про болісне рішення віддати двох своїх дітей на усиновлення та довгий шлях до відновлення зв'язку з ними.

Related video

У своїй відвертій сповіді в TikTok молода жінка розповіла, як віддала сина на усиновлення в червні 2022 року, а доньку — в травні 2024 року.

Прийняття такого рішення стало найскладнішим і найболючішим вибором у житті Медді Белленджер. "Я хвилююся за них щодня і постійно згадую. Вони завжди в моїх думках. Це те, що неможливо по-справжньому зрозуміти, доки сам не зіткнешся з таким рішенням", — поділилася мати в інтерв'ю Newsweek.

Причина такого вчинку

Коли народився син, Медді перебувала в токсичних стосунках, жила з батьками й не мала роботи. Пізніше, після народження доньки, вона страждала від післяпологової депресії та психозу. "Я просто знала, що вони заслуговують на краще життя", — пояснила американка.

Тривалий час біль створював емоційну дистанцію навіть під час запланованих зустрічей з дітьми. "Під час кожного відвідування дітей після усиновлення я відчувала емоційну стіну – до такої міри, що я навіть не хотіла гратися з ними", — зізналася мама у своєму відео.

Ця емоційна перешкода, за її словами, була формою самозахисту.

"Як би боляче не було це визнавати, вони стали для мене чужими. Коли мій біологічний син був ще немовлям, я боялася тримати його на руках, переживала, що він заплаче, а я не знатиму, як його заспокоїти. Те саме було з донькою", — розповіла жінка.

Публічна сповідь

Відео Белленджер переглянули понад 228 тисяч разів. Після років мовчання авторка пояснила, чому вирішила висловитися публічно: "Я зрозуміла, що, ймовірно, не одна відчуваю щось подібне. Хотіла переконатися, що інші знають — вони не самотні".

Дивлячись у майбутнє, вона зізнається, що не бажає змінювати формат відкритого усиновлення і насправді вдячна названим сім'ям.

"Мої надії на майбутнє полягають у тому, щоб усе залишалося як є, принаймні щодо відкритого усиновлення. Ми — втілення великої, щасливої родини, і я не могла б попросити кращих батьків для обох моїх дітей", — підсумувала Белленджер.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про 24-річну лондонку Медді Берд, яка поділилася цікавим відео зі своїм 6-місячним сином Джудом. Спершу здається, що це звичайний момент — малюк мирно грається у своєму розвивальному кріслі. Однак глядачів здивувало несподіване відображення в дзеркалі позаду, яке привернуло чималу увагу.

А тим часом Коннор Лодж дозволив своїй маленькій доньці приготувати йому каву — і доволі швидко про це пожалкував. Він регулярно ділиться кумедними моментами зі свого життя, і одне з останніх відео зібрало тисячі переглядів і вподобайок, ставши справжнім хітом у мережі.