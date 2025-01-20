Беременность меняет их навсегда: ученые выяснили как роды влияют на мозг женщин

Науке уже давно известно, что после родов поведение матерей в корне меняется в сравнении с дородовым. Однако недавно ученые выяснили, что этот процесс буквально физически меняет их мозг и перестраивает их приоритеты для благополучия детей.

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Новое исследование ученых позволило им получить новое представление о том, как мозг человека претерпевает структурные изменения во время беременности, особенно у тех, кто впервые стал матерью. Исследователи обнаружили, что объем серого вещества (СВ) значительно уменьшается во время беременности, особенно в сетях мозга под названием "сеть пассивного режима работы"

и префронтальной — областях, связанных с самореферентным мышлением и социальным познанием, пишет News Medical.

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Ученые считают, что эти изменения могут подготовить мозг к материнству. Объем самого СВ изменяется по U-образной схеме: на поздних сроках беременности он уменьшается, а через шесть месяцев после родов частично восстанавливается.

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В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, приняли участие 127 беременных женщин на пяти этапах: до беременности, во втором триместре, в третьем триместре, через месяц после родов и через шесть месяцев после родов. МРТ-сканирование показало, что объем СВ уменьшился на 2,7% во втором триместре и на 4,9% перед родами, а после родов восстановился на 3,4%. Однако это восстановление не привело к полному восстановлению уровня СВ до беременности, что говорит о том, что беременность может привести к долгосрочной неврологической адаптации.

Чтобы выделить специфические для беременности эффекты, данные этих женщин сравнивались с данными 32 женщин, которые никогда не были беременны, и 20 небеременных матерей (партнеров, выполняющих обязанности по уходу, но биологически не беременных), ни у одной из которых не наблюдалось подобных изменений мозга.

Гормональный анализ показал, что наблюдаемые изменения объема СВ были обусловлены колебаниями уровня эстрогенов, связанных с беременностью, в частности эстриол сульфата и эстрон сульфата, а не опытом воспитания детей. Из 49 проанализированных гормонов только эти два были тесно связаны с уменьшением объема СВ во время беременности и последующим восстановлением. Данные функциональной МРТ не выявили значительных изменений в связности мозговых сетей, что указывает на то, что структурные изменения не нарушили общую организацию мозга.

Исследование также выявило роль психического здоровья матери в формировании этих неврологических адаптаций. Исследователи обнаружили, что материнское благополучие опосредовало более 50% связи между восстановлением объема СВ после родов и привязанностью матери к ребенку. Матери с более высоким уровнем восстановления СВ в послеродовой период реже проявляли враждебность по отношению к своим детям, в то время как матери, испытывающие послеродовую депрессию или стресс, не показали значительного влияния на привязанность и изменения объема СВ.

Эти результаты показали критическую роль психологического здоровья матери в облегчении неврологического и эмоционального перехода к материнству. Это в свою очередь представляет собой первое доказательство гипотезы о том, что объем СВ во время и после беременности следует U-образной траектории. Хотя объем СВ начинает восстанавливаться после родов, неполное возвращение к уровню до беременности позволяет предположить, что беременность может вызывать длительную адаптацию мозга, потенциально способствующую улучшению материнской заботы.

Строгая методология исследования, включающая МРТ, гормональное профилирование и психологические оценки, заложила прочную основу для будущих научных работ по изучению изменений мозга матери и их последствий для психического здоровья.

Другие исследования также показали, что изменения мозга, связанные с беременностью, не являются уникальными для человека. Например, исследования грызунов продемонстрировали схожее гормональное влияние на материнское поведение, что усиливает аргументы в пользу того, что эти неврологические сдвиги могут быть эволюционно сохранены.

Дальнейшие работы ученых в этой области позволят выяснить, сохраняются ли эти изменения после шести месяцев после родов и как они могут повлиять на долгосрочные когнитивные и эмоциональные изменения у матерей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.