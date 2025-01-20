Застрявшие в чужом теле и брошенные всеми: что такое деперсонализационное расстройство

Сама мысль оказаться узником в чужом теле без возможности вырваться пугает многих людей. Однако у этого явления есть вполне реальные случаи, которые превращают нормальную жизнь людей в тяжелый просмотр кино про нее от третьего лица.

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Деперсонализационное расстройство, озадачивающее и глубоко изолирующее психическое заболевание, заставляет тех, кто его испытывает, чувствовать себя глубоко оторванными от реальности. Это чувство оторванности часто описывается как запертость за стеклом, застревание в пузыре или восприятие мира как бы со стороны. Для некоторых даже собственное тело, мысли и воспоминания кажутся незнакомыми или нереальными. Ученые уже долгое время пытаются разгадать тайны этого необычного заболевания, пишет The Conversation.

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Доцент кафедры клинической психологии Бирмингемского университета Эмма Чернис объясняет, что эти симптомы часто ставят в тупик как самих страдальцев и их близких, так и специалистов в области психического здоровья, которым поручено диагностировать и лечить их. Несмотря на серьезность расстройства деперсонализации, оно часто остается непонятым или упущенным из виду в системе психиатрической помощи.

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Многие люди годами борются с этим расстройством, не получая диагноза. В Великобритании на точное определение расстройства уходит в среднем от восьми до 12 лет. За это время людям часто ставят неправильный диагноз тревоги или депрессии, назначают неподходящее лечение или вовсе отказывают в помощи.

Чернис подчеркивает, что этот пробел в оказании помощи во многом обусловлен недостаточной информированностью и обучением специалистов в области психического здоровья, которые практически не получают знаний о диссоциативных расстройствах. В результате пациенты часто оказываются разбросаны по разным службам, остаются без поддержки или замалчивают бесполезность обращения за помощью. Как ни странно, считается, что стойкость расстройства усугубляется тем, что пациенты постоянно концентрируются на своих странных ощущениях.

Это повышенное внимание, подпитываемое тревогой и стрессом, создает порочный круг, в котором люди становятся более внимательными к своим симптомам, что еще больше усиливает их оторванность от реальности. Однако Чернис отмечает, что переживания деперсонализации и дереализации по своей сути не являются патологией. На самом деле, для многих людей они являются обычной и совершенно нормальной реакцией на стресс. Проблема возникает, когда эти ощущения становятся хроническими и мешают жить, как это происходит у людей с расстройством деперсонализации.

Обнадеживает то, что осведомленность о расстройстве деперсонализации постепенно растет. Такие организации, как Unreal, британская благотворительная организация по борьбе с деперсонализационным расстройством, отмечают рост числа запросов на обучение со стороны специалистов в области психического здоровья, желающих восполнить свой пробел в знаниях. Исследователи также работают над созданием ресурсов, таких как руководства по направлению к специалистам и специализированные методы разговорной терапии, чтобы лучше справиться с этим расстройством.

Как отмечает Чернис, усилия по пониманию физических механизмов мозга, лежащих в основе деперсонализации, понемногу продвигаются вперед, еще больше освещая это неуловимое состояние. Хотя путь к общему признанию и эффективному лечению еще долог, у людей, страдающих от этого мучительного расстройства, есть надежда. Для тех, кто борется с глубокой изоляцией, ощущая себя "нереальным", эти изменения могут проложить путь к светлому будущему, считает Чернис.

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