Пробуждает настоящий животный страх: врачи рассказали об ужасах сонного паралича

Проснуться и полностью лишиться контроля над своим телом — эта мысль пугает миллионы людей, лишь приходя на ум. Однако для некоторых людей она превращается в повторяющийся кошмар, у которого есть научное название и определенные причины.

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Сонный паралич — это состояние, когда человек не спит, но при этом совсем не может пошевелиться, часто испытывая чувство страха или ужаса. Это состояние довольно редко, но пережившие его люди уже никогда не забудут эти два роковых слова, вгоняющие в чудовищное состояние беспомощности и паники в уязвимый момент, когда человек больше всего настроен на сон и отдых, пишет The Cut.

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Некоторые люди вспоминают ужасающий опыт, когда они были в полном сознании, но заперты в неподвижном состоянии, не в силах даже кричать или шевелиться. Это тревожное явление затрагивает значительную часть населения: по данным исследования 2011 года, опубликованного в журнале Sleep Medicine Reviews , 7,6% одних лишь американцев хотя бы раз в жизни сталкивались с сонным параличом. Для некоторых он сопровождается яркими галлюцинациями, часто теневыми или демоническими фигурами.

Cоветник по безопасности в Колумбийском университете, Хадлер да Сильва, рассказал о своих приступах сонного паралича во время карантинных мер, связанных с эпидемией COVID-19, когда обычная вешалка для него превратилась в демоническую фигуру. Эти галлюцинации, хотя и различаются по интенсивности, часто вызывают чувство страха. Так, некоторые люди однажды почувствовали зловещее присутствие, но всячески избегали смотреть в его сторону. Исследования показывают, что галлюцинации во время сонного паралича в значительной степени зависят от культурной принадлежности, и в них встречаются сообщения о конкретных сущностях, таких как Карабасан в Турции или волшебные джинны в Египте.

Сонный паралич возникает во время перехода в сон или из сна, особенно в стадии REM, когда тело естественным образом парализуется, чтобы предотвратить исполнение реальных действий, совершенных в сновидениях. Брайан Шарплесс, клинический психолог, объясняет, что во время сонного паралича восприятие мозга просыпается, а тело остается неподвижным, что вызывает тревожное ощущение ловушки у многих. Невролог Баланд Джалал отмечает, что параличу способствуют такие химические вещества, как глицин и ГАМК, и когда тело остается в режиме REM, а мозг частично пробуждается, это приводит к ярким галлюцинациям.

Вероятность возникновения сонного паралича повышают несколько факторов, включая стресс, тревогу, нарушенный режим сна и употребление алкоголя. Алкоголь, в частности, сначала подавляет REM-сон, но как только организм восстанавливается, REM-сон возобновляется ранним утром, что повышает риск возникновения сонного паралича. Хотя генетические факторы также играют роль, выбор образа жизни, например, плохая гигиена сна, усугубляет это состояние.

Эксперты рекомендуют принимать такие профилактические меры, как соблюдение постоянного графика сна, сокращение потребления алкоголя и сон на боку, чтобы не провоцировать сонный паралич. Такие техники, как концентрация на движении небольших частей тела или использование медитативно-релаксационной терапии во время приступа, могут помочь уменьшить тяжесть или полностью остановить паралич. Для тех, кто испытывает частые приступы, также доступны медицинское лечение и психотерапия, напоминают врачи.

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