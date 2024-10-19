Пробуджує справжній тваринний страх: лікарі розповіли про жахи сонного паралічу

Прокинутися і повністю втратити контроль над своїм тілом — ця думка лякає мільйони людей, лише спадаючи на думку. Однак для деяких людей вона перетворюється на повторюваний кошмар, у якого є наукова назва і певні причини.

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Сонний параліч — це стан, коли людина не спить, але при цьому зовсім не може поворухнутися, часто відчуваючи почуття страху або жаху. Цей стан досить рідкісний, але люди, які його пережили, вже ніколи не забудуть ці два фатальних слова, що вганяють у жахливий стан безпорадності та паніки в уразливий момент, коли людина найбільше налаштована на сон і відпочинок, пише The Cut.

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Деякі люди згадують жахливий досвід, коли вони були в повній свідомості, але замкнені в нерухомому стані, не в силах навіть кричати або ворушитися. Це тривожне явище зачіпає значну частину населення: за даними дослідження 2011 року, опублікованого в журналі Sleep Medicine Reviews , 7,6% одних лише американців хоча б раз у житті стикалися із сонним паралічем. Для декого він супроводжується яскравими галюцинаціями, часто тіньовими або демонічними фігурами.

Радник із безпеки в Колумбійському університеті, Хадлер да Сільва, розповів про свої напади сонного паралічу під час карантинних заходів, пов'язаних з епідемією COVID-19, коли звичайна вішалка для нього перетворилася на демонічну фігуру. Ці галюцинації, хоча й різняться за інтенсивністю, часто спричиняють відчуття страху. Так, деякі люди одного разу відчули зловісну присутність, але всіляко уникали дивитися в її бік. Дослідження показують, що галюцинації під час сонного паралічу значною мірою залежать від культурної приналежності, і в них трапляються повідомлення про конкретні сутності, як-от Карабасан у Туреччині або чарівні джини в Єгипті.

Сонний параліч виникає під час переходу в сон або зі сну, особливо на стадії REM, коли тіло природним чином паралізується, щоб запобігти виконанню реальних дій, вчинених у сновидіннях. Брайан Шарплесс, клінічний психолог, пояснює, що під час сонного паралічу сприйняття мозку прокидається, а тіло залишається нерухомим, що спричиняє тривожне відчуття пастки в багатьох. Невролог Баланд Джалал зазначає, що паралічу сприяють такі хімічні речовини, як гліцин і ГАМК, і коли тіло залишається в режимі REM, а мозок частково пробуджується, це призводить до яскравих галюцинацій.

Імовірність виникнення сонного паралічу підвищують кілька чинників, включно зі стресом, тривогою, порушеним режимом сну та вживанням алкоголю. Алкоголь, зокрема, спочатку пригнічує REM-сон, але щойно організм відновлюється, REM-сон поновлюється рано вранці, що підвищує ризик виникнення сонного паралічу. Хоча генетичні чинники також відіграють роль, вибір способу життя, наприклад, погана гігієна сну, посилює цей стан.

Експерти рекомендують вживати таких профілактичних заходів, як дотримання постійного графіка сну, скорочення споживання алкоголю і сон на боці, щоб не провокувати сонний параліч. Такі техніки, як концентрація на русі невеликих частин тіла або використання медитативно-релаксаційної терапії під час нападу, можуть допомогти зменшити тяжкість або повністю зупинити параліч. Для тих, хто відчуває часті напади, також доступні медичне лікування і психотерапія, нагадують лікарі.

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