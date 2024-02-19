Пробуждаться бодрым и забыть про усталость: 5 простых рекомендаций по улучшению сна

Миллионы людей по всему миру страдают от недостатка сна, но долгий и тревожный сон ничем не лучше, поэтому эксперты подготовили список простых действий, позволяющих достичь беззаботного и крепкого сна.

Related video

Если вам случалось ворочаться по ночам, вы не одиноки. Несмотря на все усилия, многим из нас не удается поймать столь необходимый сон, и мы чувствуем себя так, будто пробежали марафон во сне. Но не бойтесь, достичь мечты о том, чтобы просыпаться свежим, может быть проще, чем вы думаете, и все начинается с того, как вы проводите свой день.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Первый шаг на пути к лучшему сну не обязательно должен быть резким, главное — внести небольшие, управляемые изменения в свои ежедневные привычки. Они призваны создать условия и распорядок дня, которые будут сигнализировать нашему организму о том, что пора отдохнуть и расслабиться. Ученые подготовили практические советы, которые могут помочь изменить качество нашего сна и оставят пробуждение будучи уставшим в прошлом.

Установите режим сна, который действительно выполним. Мы все слышали: "спите восемь часов", "избегайте экранов перед сном", но давайте смотреть правде в глаза. Наша жизнь суматошна и порой мы попросту не можем постоянно следовать этим советам. Тем не менее, составление графика сна, которого вы действительно можете придерживаться — это очень важный момент. Дело не только в том, сколько часов вы проводите в постели, но и в том, как подготовить свой разум и тело к хорошему ночному отдыху. Старайтесь соблюдать постоянный график сна и пробуждения, даже в выходные дни. И, возможно, отложите подальше свой телефон за час до сна, советуют исследования. Ваш сон будет вам за это благодарен.

Мы все слышали: "спите восемь часов", "избегайте экранов перед сном", но давайте смотреть правде в глаза. Наша жизнь суматошна и порой мы попросту не можем постоянно следовать этим советам. Тем не менее, составление графика сна, которого вы действительно можете придерживаться — это очень важный момент. Дело не только в том, сколько часов вы проводите в постели, но и в том, как подготовить свой разум и тело к хорошему ночному отдыху. Старайтесь соблюдать постоянный график сна и пробуждения, даже в выходные дни. И, возможно, отложите подальше свой телефон за час до сна, советуют исследования. Ваш сон будет вам за это благодарен. Начните день с важного: выпейте немного воды. Проснуться обезвоженным — это все равно что встать не с той ноги. Стакан воды у кровати поможет не только утолить полуночную жажду, но и запустить процесс гидратации на весь день. Это довольно простой шаг на пути к здоровому завершению цикла сна, преимущества которого выходят далеко за рамки простого ощущения бодрости.

Проснуться обезвоженным — это все равно что встать не с той ноги. Стакан воды у кровати поможет не только утолить полуночную жажду, но и запустить процесс гидратации на весь день. Это довольно простой шаг на пути к здоровому завершению цикла сна, преимущества которого выходят далеко за рамки простого ощущения бодрости. Уделяйте особое внимание своей диете . Оказывается, то, что мы едим в течение дня, может серьезно повлиять на качество нашего сна. Отказ от алкоголя может предотвратить пробуждение в середине сна, а отказ от острой или тяжелой пищи перед ним поможет избежать дискомфорта и скачков температуры во время ночного отдыха. И если вы часто тянетесь к кофе или шоколаду поздно вечером, стоит пересмотреть свое решение употреблять подобные продукты ближе к ночи.

. Оказывается, то, что мы едим в течение дня, может серьезно повлиять на качество нашего сна. Отказ от алкоголя может предотвратить пробуждение в середине сна, а отказ от острой или тяжелой пищи перед ним поможет избежать дискомфорта и скачков температуры во время ночного отдыха. И если вы часто тянетесь к кофе или шоколаду поздно вечером, стоит пересмотреть свое решение употреблять подобные продукты ближе к ночи. Двигайтесь чаще и спите лучше. Физические упражнения и сон идут рука об руку, будучи будто созданными друг для друга. Не обязательно бежать марафон или поднимать тяжести, чтобы получить пользу при отдыхе от подобных нагрузок. Даже такие простые занятия, как йога, растяжка или неспешная прогулка, могут значительно улучшить качество вашего сна. Идея заключается в том, чтобы двигаться так, как вам удобно, помогая своему телу расслабиться и подготовиться к отдыху.

Физические упражнения и сон идут рука об руку, будучи будто созданными друг для друга. Не обязательно бежать марафон или поднимать тяжести, чтобы получить пользу при отдыхе от подобных нагрузок. Даже такие простые занятия, как йога, растяжка или неспешная прогулка, могут значительно улучшить качество вашего сна. Идея заключается в том, чтобы двигаться так, как вам удобно, помогая своему телу расслабиться и подготовиться к отдыху. Настройте свой разум на сон. Создание расслабляющего вечернего распорядка может значительно улучшить качество сна. Будь то потягивание ночного моктейля, погружение в хорошую книгу или запись мыслей в дневник — поиск того, что успокаивает наш разум, может значительно повлиять на готовность нашего организма к отдыху, говорит велнес-тренер Джесс Мишель. Даже минутное размышление или простой ритуал расслабления тела могут помочь достичь качественного и беззаботного сна.

Включая эти рекомендации в свой распорядок дня, мы не только создаем условия для лучшего сна, но и инвестируем в свое здоровье в долгосрочной перспективе. Сон — это не просто короткий перерыв между солнечными днями, а важнейший фундамент здоровой и счастливой жизни, дающий всему нашему организму время на восстановление важного ресурса.

Ранее Фокус писал о влиянии сна на развитие мигрени. Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что прерывистый сон вне нормированного графика может довольно серьезно влиять на процессы у нас в голове и выливаться в не самые приятные последствия для здоровья.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.