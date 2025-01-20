Прорыв в медицине: медики совершили уникальную операцию, которая дает шанс онкобольным

Медикам впервые удалось удалить опухоль головного мозга через глазницу пациента: это даст шанс тем, для кого рак ранее был неоперабельным.

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Рувимбо Кавия — так зовут первого человека в Великобритании, которому удалили опухоль головного мозга через глазницу. Британским медикам удалось успешно прооперировать женщину и изъять опухоль из мозга, добравшись до нее из кавернозного синуса — пространства под мозгом и за глазами. Такой прорыв в британской медицине удалось осуществить благодаря новейшему методу хирургического вмешательства. Об этом стало известно 20 января из информации The Guardian.

Сообщается, что ранее опухоли в этой части мозга считались или совсем неоперабельными, или требовали сверхсложных операций путем удаления большой части черепа человека и перемещения мозга. Часто такие операции грозили пациентам серьезными осложнениями, в частности судорогами.

Однако хирургам Лидской учебной больницы NHS удалось осуществить невероятное: они первыми в Великобритании применили эндоскопический трансорбитальный подход в оперировании пациентки, чем спасли ей жизнь.

Также сообщается, что женщина уже в день операции начала ходить.

У пациентки диагностировали менингиому в 2023 году, когда она обратилась к медикам с жалобами на сильные головные боли. Вскоре врачи нашли в мозге женщины вторую менингиому.

"У меня были головные боли, которые ощущались, как удар током по лицу. Я даже не могла прикоснуться к коже лица, не могла есть, не могла почистить зубы, это было действительно ужасно", — рассказывала 40-летняя Рувимбо Кавия.

Рувимбо была единственной кандидаткой на эту операцию, поэтому, ей суждено было стать первопроходцем. Семья боялась за нее, ведь скептически оценивала шансы медиков на успешное проведение нового типа операции. Но, в конце концов, она храбро согласилась, и через несколько дней после этого вернулась домой из больницы, и, кроме "действительно крошечного" шрама и двоения в глазах в течение некоторого времени, у нее не было никаких побочных эффектов.

Опыт британских медиков может быть неоценимой базой для хирургов со всего мира, а также надеждой для тех, кто уже потерял ее в борьбе с тяжелым заболеванием.

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