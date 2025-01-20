Прорив у медицині: медики здійснили унікальну операцію, що дає шанс онкохворим

Медикам вперше вдалося видалити пухлину головного мозку через очну ямку пацієнта: це дасть шанс тим, для кого рак раніше був неоперабельним.

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Рувімбо Кавія – так звуть першу людину у Великій Британії, якій видалили пухлину головного мозку через очну ямку. Британським медикам вдалося успішно оперувати жінку та вилучити пухлину з мозку, діставшись до неї з кавернозного синусу – простору під мозком і за очима. Такий прорив у британській медицині вдалося здійснити завдяки новітньому методу хірургічного втручання. Про це стало відомо 20 січня з інформації The Guardian.

Повідомляється, що раніше пухлини у цій частині мозку вважалися або зовсім неоперабельними, або потребували надскладних операцій шляхом видалення великої частини черепа людини та переміщення мозку. Часто такі операції загрожували пацієнтам серйозними ускладненнями, зокрема судомами.

Проте хірургам Лідської навчальної лікарні NHS вдалося здійснити неймовірне: вони першими у Великій Британії застосували ендоскопічний трансорбітальний підхід в оперуванні пацієнтки, чим врятували їй життя.

Також повідомляється, що жінка вже в день операції почала ходити.

У пацієнтки діагностували менінгіому у 2023 році, коли вона звернулася до медиків зі скаргами на сильні головні болі. Невдовзі лікарі знайшли у мозку жінки другу менінгіому.

"У мене були головні болі, які відчувалися, мов удар струмом по обличчю. Я навіть не могла доторкнутися до шкіри обличчя, не могла їсти, не могла почистити зуби, це було справді жахливо", – розповідала 40-річна Рувімбо Кавія.

Рувімбо була єдиною кандидаткою на цю операцію, тож, їй судилося стати першопрохідницею. Сім’я боялася за неї, адже скептично оцінювала шанси медиків на успішне проведення нового типу операції. Та, зрештою, вона хоробро погодилася, і через кілька днів після цього повернулася додому з лікарні, і, окрім "справді крихітного" шраму та двоїння в очах впродовж деякого часу, у неї не було жодних побічних ефектів.

Досвід британських медиків може бути неоціненною базою для хірургів з усього світу, а також надією для тих, хто вже втратив її у боротьбі з важким захворюванням.

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