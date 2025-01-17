Медицина програла новому мутанту: поширений шкідливий грибок небезпечно еволюціонував

Проблема захисту від грибкових інфекцій гостро стоїть уже не перший рік на порядку денному світових організацій охорони здоров'я. Однак нещодавня мутація в одній із них зробила навіть ліки, що ще розробляються, неефективними проти неї, поставивши вчених у глухий кут.

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Широке використання сільськогосподарських протигрибкових препаратів ненавмисно сприяє зростаючій проблемі громадської охорони здоров'я: розвитку лікарсько-стійких штамів Aspergillus fumigatus, поширеного грибка в навколишньому середовищі, виявило недавнє дослідження. Цей грибок, який зазвичай процвітає на рослинній масі, що розкладається, тепер становить значну загрозу для людей з ослабленим імунітетом, наприклад, тих, хто страждає на хронічні обструктивні захворювання легень або рак, пише Chemistry World.

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Близько 30 мільйонів людей у всьому світі наражаються на ризик важких, потенційно смертельних інфекцій, викликаних грибком, який стрімко розвивається. Тривогу вчених викликає нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, яке показало, що в деяких штамів A. fumigatus розвинулися мутації в механізмах відновлення ДНК, що дає їм змогу швидко розвивати стійкість до протигрибкових препаратів, включно з новими, які ще тільки проходять клінічні випробування.

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Дослідження, проведене під керівництвом Майкла Боттері з Манчестерського університету, показує, що азолостійкі штами A. fumigatus у п'ять разів частіше набувають стійкості до нових препаратів через зміни в системах відновлення невідповідностей ДНК.

Азоли, поширений клас протигрибкових препаратів, діють шляхом інгібування ферменту, необхідного для виробництва клітинних мембран грибків. Однак A. fumigatus пристосувався мутувати цей фермент і збільшувати його виробництво, що робить азоли менш ефективними. Деякі штами вже виробили стійкість до олорофіму, нового препарату, який все ще перебуває на пізній стадії клінічних випробувань. Олорофім, розробка якого велася протягом двох десятиліть і в який було вкладено понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів, мав стати найважливішим засобом боротьби з азолостійкими інфекціями.

Проблема такої мутації посилюється сільськогосподарською практикою. Азоли широко використовуються в сільському господарстві, що прискорює появу стійких штамів грибків. Доверху вона посилюється ще й тим, що новий сільськогосподарський фунгіцид, іфлуфенохін, як з'ясувалося, підвищує стійкість до олорофіму, впливаючи на одну й ту саму ділянку зв'язування на мітохондріальному ферменті. Джоанна Роудс з Імперського коледжу Лондона, член дослідницької групи, зазначила, що деякі штами A. fumigatus поєднують стійкість до наявних препаратів із підвищеним рівнем мутацій, що робить їх особливо небезпечними.

Боттері попереджає, що це може призвести до появи штамів, стійких до всіх наявних протигрибкових препаратів, хоча поки що незрозуміло, наскільки поширеними є ці версії, які швидко еволюціонують, у навколишньому середовищі. Джордж Томпсон, медичний мікробіолог із Каліфорнійського університету в Девісі, поділяє ці побоювання. Він зазначив, що, хоча нові протигрибкові препарати, такі як олорофім і фосманогепікс, багатообіцяючі, швидка мутація штамів A. fumigatus може зробити неефективним навіть це майбутнє лікування. "Це дослідження викликає занепокоєння, оскільки показує, що ізоляти можуть легко розвивати стійкість до нових препаратів, причому штами можуть швидко мутувати. Це погана новина навіть для розроблюваних препаратів", — сказав Томпсон.

Науковці також наголосили на необхідності співпраці регулюючих органів в обмеженні використання протигрибкових препаратів у сільському господарстві для захисту здоров'я населення. У всьому світі проблема стійкості до протигрибкових препаратів стає дедалі актуальнішою. Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно назвала стійкість до протигрибкових препаратів критичною загрозою, особливо для таких патогенів, як A. fumigatus, що вражають вразливі групи населення. У звіті за 2021 рік ідеться про те, що близько 10% інфекцій A. fumigatus у деяких лікарнях уже були стійкі до азолів, що наголошує на необхідності ретельнішого спостереження та розроблення кардинально нових стратегій боротьби.

Раніше Фокус писав про м'ясоїдних бактерій, які вбили трьох людей у двох штатах США. Одна людина в штаті Нью-Йорк і двоє людей у штаті Коннектикут нещодавно померли від небезпечної бактеріальної інфекції.

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