Медицина проиграла новому мутанту: распространенный вредный грибок опасно эволюционировал

Проблема защиты от грибковых инфекций остро стоит уже не первый год на повестке дня мировых организаций здравоохранения. Однако недавняя мутация в одной из них сделала даже еще разрабатываемые лекарства неэффективными против нее, поставив ученых в тупик.

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Широкое использование сельскохозяйственных противогрибковых препаратов непреднамеренно способствует растущей проблеме общественного здравоохранения: развитию лекарственно-устойчивых штаммов Aspergillus fumigatus, распространенного грибка в окружающей среде, выявило недавнее исследование. Этот грибок, который обычно процветает на разлагающейся растительной массе, теперь представляет значительную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом, например, страдающих хроническими обструктивными заболеваниями легких или раком, пишет Chemistry World.

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Около 30 миллионов человек во всем мире подвергаются риску тяжелых, потенциально смертельных инфекций, вызванных стремительно развивающимся грибком. Тревогу ученых вызывает недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Communications и показавшее, что у некоторых штаммов A. fumigatus развились мутации в механизмах восстановления ДНК, что позволяет им быстро развивать устойчивость к противогрибковым препаратам, включая новые, которые еще только проходят клинические испытания.

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Исследование, проведенное под руководством Майкла Боттери из Манчестерского университета, показывает, что азолоустойчивые штаммы A. fumigatus в пять раз чаще приобретают устойчивость к новым препаратам из-за изменений в системах восстановления несоответствий ДНК.

Азолы, распространенный класс противогрибковых препаратов, действуют путем ингибирования фермента, необходимого для производства клеточных мембран грибков. Однако A. fumigatus приспособился мутировать этот фермент и увеличивать его производство, что делает азолы менее эффективными. Некоторые штаммы уже выработали устойчивость к олорофиму, новому препарату, все еще находящемуся на поздней стадии клинических испытаний. Олорофим, разработка которого велась в течение двух десятилетий и в который было вложено более 250 миллионов фунтов стерлингов, должен был стать важнейшим средством борьбы с азолоустойчивыми инфекциями.

Проблема такой мутации усугубляется сельскохозяйственной практикой. Азолы широко используются в сельском хозяйстве, что ускоряет появление устойчивых штаммов грибков. Доверху она усугубляется м тем, что новый сельскохозяйственный фунгицид, ифлуфенохин, как выяснилось, повышает устойчивость к олорофиму, воздействуя на один и тот же участок связывания на митохондриальном ферменте. Джоанна Роудс из Имперского колледжа Лондона, член исследовательской группы, отметила, что некоторые штаммы A. fumigatus сочетают устойчивость к существующим препаратам с повышенным уровнем мутаций, что делает их особенно опасными.

Боттери предупреждает, что это может привести к появлению штаммов, устойчивых ко всем существующим противогрибковым препаратам, хотя пока неясно, насколько распространены эти быстро эволюционирующие версии в окружающей среде. Джордж Томпсон, медицинский микробиолог из Калифорнийского университета в Дэвисе, разделяет эти опасения. Он отметил, что, хотя новые противогрибковые препараты, такие как олорофим и фосманогепикс, многообещающие, быстрая мутация штаммов A. fumigatus может сделать неэффективным даже это будущее лечение. "Это исследование вызывает беспокойство, поскольку показывает, что изоляты могут легко развивать устойчивость к новым препаратам, причем штаммы могут быстро мутировать. Это плохая новость даже для разрабатываемых препаратов", — сказал Томпсон.

Ученые также подчеркнули необходимость сотрудничества регулирующих органов в ограничении использования противогрибковых препаратов в сельском хозяйстве для защиты здоровья населения. Во всем мире проблема устойчивости к противогрибковым препаратам становится все более актуальной. Всемирная организация здравоохранения недавно назвала устойчивость к противогрибковым препаратам критической угрозой, особенно для таких патогенов, как A. fumigatus, которые поражают уязвимые группы населения. В отчете за 2021 год говорится, что около 10% инфекций A. fumigatus в некоторых больницах уже были устойчивы к азолам, что подчеркивает необходимость более тщательного наблюдения и разработки кардинально новых стратегий борьбы.

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