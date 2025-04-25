Огромные ледяные гиганты когда-то бродили у берегов Великобритании: их следы все еще на морском дне

В новом исследовании ученые впервые обнаружили, что в прошлом огромные айсберги, подобные тем, что сегодня мы можем наблюдать в Антарктиде, ранее дрейфовали менее чем в 145 километрах от береговой линии Великобритании. Теперь ученые впервые нашли их следы на морском дне.

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Об этом пишет PHYS.org.

Ученые впервые обнаружили характерные следы плуга, которые эти огромные айсберги оставили, когда их нижняя часть тащилась по дну Северного моря, расположенного в 145 километрах от восточного побережья Великобритании, около 18 000 — 20 000 лет назад.

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По словам соавтора исследования, морского геофизика, доктора Джеймса Киркхэма из Британской арктической службы (BAS), это произошло во время последнего ледяного периода, когда ледяной покров, покрывавший большую часть Британских и Ирландских островов, отступал из-за потепления климата.

Теперь ученые обнаружили гребнеобразные бороздки шириной в сотни метров, которые все еще видны в отложениях, погребенных под современным морским дном. Следы на морском дне были обнаружены учеными благодаря данным сейсмической разведки, которые использовались для определения мест, подходящих для подводного бурения в бассейне Уитч-Граунд.

По словам доктора Киркхэма, они использовали размеры параллельных бороздок, чтобы оценить размеры древних айсбергов. Самые консервативные оценки указывают на то, что айсберги, вероятно, достигали в ширину от 5 до нескольких десятков километров, а их толщина могла достигать пару сотен метров.

Авторы исследования отмечают, что отдельные борозды, образованные узкими килями небольших айсбергов, наблюдались и раньше, однако широкие трамвайные линии Уитч-Граунд являются первым явным доказательством того, что гигантские глыбы льда также перемещались по Северному морю.

Гигантские айсберги оставили на морском дне характерные следы плуга Фото: BAS

В Антарктиде плоские айсберги сбрасываются с шельфовых ледников — плавучих фронтов ледников, которые стекали с суши в океан. 75% ледяного континента, по сути, окружено этими плавучими глыбами льда, однако обнаружение новых следов на морском дне указывает на то, что эпических размеров айсберги также существовали и в Северном море. Это указывает на то, что у Британского и Ирландского ледниковых щитов тоже были шельфовые ледники.

Известно, что шельфовые ледники на самом деле важны для стабильности ледяного покрова. Их присутствие поддерживает и сдерживает ледниковый лед, который в противном случае стекал бы в океан гораздо быстрее. Регулярный отрыв плоских айсбергов на переднем крае шельфов, происходящий иногда всего раз в несколько десятилетий, помогает поддерживать ледники.

Новое открытие также поднимает вопросы о том, как в будущем может измениться Антарктида по мере того, как мир становится все теплее. Теперь ученые считают, что следы на дне Северного моря, вероятно, могут дать некоторые подсказки.

Ранее Фокус писал о том, что раскрыта тайна крупнейшего айсберг Антарктиды: известны глубинные пути его воздействия на Землю.