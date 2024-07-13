Продление жизни, доступное каждому: ученые выяснили, как люди легко могут уберечь себя от смерти

В погоне за долгой жизнью многие из нас прибегают к различным диетам, медицинским препаратам и практикам. Однако ученые выяснили, что один из самых эффективных методов есть у каждого из нас и медицина тут не причем.

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Доказано, что благодарность улучшает как физическое здоровье, так и эмоциональное состояние. Недавнее исследование расширило эти выводы, предположив, что люди, испытывающие более высокий уровень благодарности, также имеют более низкий риск смерти. О том, как проявление заботы и доброты незаметно защищает нас от самого страшного пишет KSL.

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Исследователи проанализировали данные научного труда Nurses' Health Study, в котором приняли участие около 50 000 женщин в возрасте от 69 до 96 лет, заполнивших анкету благодарности в 2016 году. Участницы оценивали свое согласие с такими утверждениями, как "Мне есть за что благодарить в жизни" и "Я благодарна самым разным людям". К 2019 году данные показали, что у женщин с самым высоким уровнем благодарности риск смерти от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и нейродегенеративные заболевания, был на 9% ниже, говорится в их исследовании, опубликованном в журнале JAMA Psychiatry.

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"Благодарность — это мощный инструмент: мощный для счастья, мощный для устранения хотя бы незначительных депрессивных симптомов, мощный для улучшения здоровья, мощный для защиты от преждевременной смерти — и это то, что может сделать каждый", — сказал доктор Тайлер Вандер-Вил, старший автор исследования и профессор Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х. Чана. За три года наблюдения скончались 4 608 участников. Исследование показало, что среди участников с самым низким уровнем благодарности умерло 2 153 человека, среди участников с умеренным уровнем благодарности — 1 273 человека, а среди участников с самым высоким уровнем благодарности — 1 182 человека.

Дальнейший анализ показал, что люди, испытывающие благодарность, как правило, моложе, имеют партнеров, участвуют в социальных или религиозных группах и имеют лучшее общее состояние здоровья. Доктор Вандер-Вил подчеркнул, что, несмотря на важность этих факторов, благодарность сама по себе вносит значительный вклад в снижение риска смертности. Включение благодарности в повседневную жизнь может иметь многочисленные преимущества для здоровья, такие как укрепление иммунной системы, снижение кровяного давления и улучшение здоровья сердца.

Те, кто практикует благодарность, обычно лучше спят, у них выше самооценка и ниже уровень тревоги, стресса и депрессии. Доктор Эмилиана Симон-Томас из научного центра Greater Good в Калифорнийском университете в Беркли предлагает три стратегии развития благодарности: вести дневник благодарности, писать письма тем, кто положительно повлиял на вашу жизнь, и быть конкретным при выражении своей благодарности. Она подчеркивает, что практиковать благодарность можно начать с небольших повседневных жестов, например, с банальной благодарности за тепло солнца.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.