Обнаружили замену Оземпику: ученые нашли новый способ борьбы с диабетом

Препарат для борьбы с диабетом под названием оземпик уже давно взыскал популярность из-за ряда своих свойств. Однако ученые, решившие поискать ему более природную альтернативу открыли уникальный микроб, который может делать то же самое.

Related video

Ученые из Цзяннаньского университета в Китае, возможно, открыли естественный способ регулирования уровня сахара в крови и борьбы с тягой к сладкому, что может стать альтернативой таким препаратам, как Оземпик. Их исследование, проведенное на мышах, выявило важную роль определенного микроба в кишечнике и его метаболитов в стимулировании секреции глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

GLP-1 — это гормон, который помогает контролировать уровень сахара в крови и вызывает чувство сытости. Этот механизм имитируют препараты-агонисты GLP-1, такие как семаглутид, действующее вещество Оземпик. У пациентов с диабетом 2 типа часто нарушается функция GLP-1, что влияет на их способность регулировать уровень сахара в крови. Несмотря на высокую эффективность таких препаратов, как Оземпик, ученые ищут способы стимулировать естественную выработку GLP-1 в организме.

Важно

Назвали золотую середину: ученые узнали сколько нужно заниматься спортом для похудения

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology и проведенное под руководством Тингтинг Танг, доктора технических наук из Цзяннаньского университета, было посвящено микробиому кишечника, в частности микробу Bacteroides vulgatus и его метаболитам, как ключевым элементам в этом процессе. Повысив численность B. vulgatus в организме мышей-диабетиков, исследователи обнаружили, что они могут запускать выделение GLP-1, улучшая контроль сахара в крови и снижая тягу к сладкому.

Дальнейший анализ показал, что роль микроба связана с белком кишечника под названием Ffar4. У мышей, лишенных этого белка, колонии B. vulgatus уменьшались, что приводило к снижению выработки гормона, называемого фактором роста фибробластов 21 (FGF21). Этот гормон связан с тягой к сахару; исследования на людях показывают, что люди с определенными генетическими вариантами FGF21 более склонны к потреблению большого количества сладких продуктов.

Лечение мышей метаболитом B. vulgatus увеличивало секрецию GLP-1 и FGF21, улучшая контроль сахара в крови и пищевые предпочтения. Исследователи также провели анализ крови 60 человек с диабетом 2 типа и 24 здоровых людей. Они обнаружили, что мутации Ffar4, которые нарушают выработку FGF21, связаны с более сильным предпочтением сахара и потенциально более высоким риском развития диабета. Это говорит о том, что микробиом кишечника играет центральную роль в регулировании пищевого поведения и метаболического здоровья, представляя собой возможный путь для профилактики диабета.

Хотя результаты, полученные на мышах, многообещающие, можно ли добиться таких же эффектов у людей, еще предстоит выяснить. Авторы признают необходимость дальнейших работ в этом направлении, но подчеркивают, что их исследование может стать основой для разработки стратегий борьбы с диабетом и тягой к сахару с помощью подобных манипуляций с микробиомом кишечника.

Это исследование дополняет растущее понимание оси "кишечник-мозг" и ее роли в метаболическом здоровье. Оно также согласуется с текущими исследованиями микробов кишечника и их влияния на пищевые привычки и хронические заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, диабетом страдают более 420 миллионов человек во всем мире, и инновационные решения, подобные этому, могут дать новую надежду миллионам.

Ранее Фокус писал о том, сколько человечество потеряло лет жизни из-за ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на глобальное здравоохранение, ведь показатели продолжают расти.

Также Фокус писал о том, можно ли питанием заменить препарат для похудения. Оземпик, наряду с близким по действию препаратом Вегови, вызвал широкую огласку и дебаты в обществе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.