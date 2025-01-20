Виявили заміну Оземпіку: вчені знайшли новий спосіб боротьби з діабетом

Препарат для боротьби з діабетом під назвою оземпік уже давно здобув популярність через низку своїх властивостей. Однак вчені, які вирішили пошукати йому більш природну альтернативу, відкрили унікальний мікроб, який може робити те саме.

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Учені з Цзяннаньського університету в Китаї, можливо, відкрили природний спосіб регулювання рівня цукру в крові та боротьби з потягом до солодкого, що може стати альтернативою таким препаратам, як Оземпік. Їхнє дослідження, проведене на мишах, виявило важливу роль певного мікроба в кишечнику і його метаболітів у стимулюванні секреції глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1), пише ScienceAlert.

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GLP-1 — це гормон, який допомагає контролювати рівень цукру в крові та викликає відчуття ситості. Цей механізм імітують препарати-агоністи GLP-1, такі як семаглутид, діюча речовина Оземпіку. У пацієнтів з діабетом 2 типу часто порушується функція GLP-1, що впливає на їхню здатність регулювати рівень цукру в крові. Незважаючи на високу ефективність таких препаратів, як Оземпік, вчені шукають способи стимулювати природне вироблення GLP-1 в організмі.

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Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Microbiology і проведене під керівництвом Тінгтінг Танг, доктора технічних наук з Цзяннаньського університету, було присвячене мікробіому кишечника, зокрема мікробу Bacteroides vulgatus і його метаболітам, як ключовим елементам у цьому процесі. Підвищивши чисельність B. vulgatus в організмі мишей-діабетиків, дослідники виявили, що вони можуть запускати виділення GLP-1, покращуючи контроль цукру в крові та знижуючи тягу до солодкого.

Подальший аналіз показав, що роль мікроба пов'язана з білком кишечника під назвою Ffar4. У мишей, позбавлених цього білка, колонії B. vulgatus зменшувалися, що призводило до зниження вироблення гормону, званого фактором росту фібробластів 21 (FGF21). Цей гормон пов'язаний із тягою до цукру; дослідження на людях показують, що люди з певними генетичними варіантами FGF21 більш схильні до споживання великої кількості солодких продуктів.

Лікування мишей метаболітом B. vulgatus збільшувало секрецію GLP-1 і FGF21, покращуючи контроль цукру в крові та харчові уподобання. Дослідники також провели аналіз крові 60 осіб із діабетом 2 типу і 24 здорових людей. Вони виявили, що мутації Ffar4, які порушують вироблення FGF21, пов'язані з сильнішим вподобанням цукру і потенційно вищим ризиком розвитку діабету. Це свідчить про те, що мікробіом кишківника відіграє центральну роль у регулюванні харчової поведінки та метаболічного здоров'я, являючи собою можливий шлях для профілактики діабету.

Хоча результати, отримані на мишах, багатообіцяючі, чи можна домогтися таких самих ефектів у людей, ще належить з'ясувати. Автори визнають необхідність подальших робіт у цьому напрямі, але наголошують, що їхнє дослідження може стати основою для розроблення стратегій боротьби з діабетом і потягом до цукру за допомогою подібних маніпуляцій із мікробіомом кишечника.

Це дослідження доповнює зростаюче розуміння осі "кишківник-мозок" та її ролі в метаболічному здоров'ї. Воно також узгоджується з поточними дослідженнями мікробів кишківника та їхнього впливу на харчові звички і хронічні захворювання. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на діабет страждають понад 420 мільйонів людей у всьому світі, й інноваційні рішення, подібні до цього, можуть дати нову надію мільйонам.

Раніше Фокус писав про те, скільки людство втратило років життя через ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на глобальну охорону здоров'я, адже показники продовжують зростати.

Також Фокус писав про те, чи можна харчуванням замінити препарат для схуднення. Оземпік, поряд з близьким за дією препаратом Вегові, викликав широкий розголос і дебати в суспільстві.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.