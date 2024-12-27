Назвали золоту середину: вчені дізналися скільки потрібно займатися спортом для схуднення

Заняття спортом для контролю ваги є одним із давніх і перевірених способів схуднення. Однак нещодавно вчені з'ясували, скільки саме навантажень потрібно організму, щоб отримати відчутний бажаний ефект, не перевтомившись і не ухиляючись.

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Новий науковий огляд показав всю важливість послідовних аеробних вправ для досягнення значного зниження ваги серед дорослих людей з ожирінням. Вчені також з'ясували оптимальний рівень вправ на тиждень, для ефективного зниження ваги без зайвих навантажень на організм, пише The Independent.

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Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open, об'єднало результати понад 100 клінічних випробувань і показало, що якщо мінімальна активність, наприклад, 30 хвилин на тиждень, дає скромні переваги, то для клінічно значущого зниження ваги, окружності талії та жирової маси тіла потрібен більш істотний режим фізичних навантажень — щонайменше 150 хвилин на тиждень. Ці результати узгоджуються з рекомендаціями охорони здоров'я, що рекомендують аеробні вправи для ефективного управління і зниження ризиків, пов'язаних з ожирінням, говорить автор дослідження, Ахмад Джаеді, постдокторський науковий співробітник на кафедрі епідеміології та біостатистики Школи громадської охорони здоров'я Імперського коледжу Лондона.

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Аеробні вправи, що характеризуються активністю, яка підвищує частоту серцевих скорочень і підтримує рух, пропонують різні переваги для здоров'я, крім контролю над своєю вагою. Минулі дослідження виявили їхню роль у поліпшенні когнітивних функцій, що потенційно знижує ризик вікового зниження розумових здібностей. Також короткі заняття, наприклад 30 хвилин ходьби на біговій доріжці протягом 10 днів, продемонстрували значний ефект у полегшенні симптомів депресії.

Аналіз учених ґрунтувався на попередніх дослідженнях, у яких пропонувалися різні мінімальні ефективні дози фізичних вправ: від 30-45 хвилин для загального поліпшення здоров'я до тривалих занять, від 225 до 420 хвилин на тиждень, для досягнення втрати ваги від 5 до 7,5 кілограма. Основною тезою в них виявилася необхідність розроблення індивідуальних фітнес-стратегій, що враховують індивідуальні цілі та вихідні дані про стан здоров'я.

Для дорослих, які прагнуть зменшити наслідки ожиріння для здоров'я, дослідження підтверджує необхідність послідовних і досить інтенсивних фізичних вправ. "Аеробні тренування тривалістю щонайменше 150 хвилин на тиждень можуть знадобитися для досягнення значного зменшення окружності талії та кількості жиру в організмі, — зробили висновок дослідники, — триваліші заняття корелюють із більш вираженими перевагами, пропонуючи тим, хто цього потребує, чіткий план дій для досягнення відчутного поліпшення здоров'я".

У всьому світі ожиріння залишається однією з найважливіших проблем охорони здоров'я, сприяючи розвитку таких захворювань, як діабет і серцево-судинні ускладнення. У деяких країнах ожиріння вже обігнало куріння як основний ризик для здоров'я. У зв'язку з цим вчені заявили про гостру необхідність в ефективних заходах втручання, в яких фізичні вправи можуть стати основним елементом успіху поряд з коригуванням раціону харчування і зміною поведінки.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.