Назвали золотую середину: ученые узнали сколько нужно заниматься спортом для похудения

Занятия спортом для контроля веса являются одним из давних и проверенных способов похудения. Однако недавно ученые выяснили, сколько именно нагрузок нужно организму, чтобы получить ощутимый желаемый эффект, не перетрудившись и не отлынивая.

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Новый научный обзор показал всю важность последовательных аэробных упражнений для достижения значительного снижения веса среди взрослых людей с ожирением. Ученые также выяснили оптимальный уровень упражнений в неделю, для эффективного снижения веса без излишних нагрузок на организм, пишет The Independent.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, объединило результаты более 100 клинических испытаний и показало, что если минимальная активность, например 30 минут в неделю, дает скромные преимущества, то для клинически значимого снижения веса, окружности талии и жировой массы тела необходим более существенный режим физических нагрузок — не менее 150 минут в неделю. Эти результаты согласуются с рекомендациями здравоохранения, рекомендующими аэробные упражнения для эффективного управления и снижения рисков, связанных с ожирением, говорит автор исследования, Ахмад Джаеди, постдокторский научный сотрудник на кафедре эпидемиологии и биостатистики Школы общественного здравоохранения Имперского колледжа Лондона.

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Аэробные упражнения, характеризующиеся активностью, которая повышает частоту сердечных сокращений и поддерживает движение, предлагают различные преимущества для здоровья, помимо контроля над своим весом. Прошлые исследования выявили их роль в улучшении когнитивных функций, что потенциально снижает риск возрастного снижения умственных способностей. Также короткие занятия, например 30 минут ходьбы на беговой дорожке в течение 10 дней, продемонстрировали значительный эффект в облегчении симптомов депрессии.

Анализ ученых основывался на предыдущих исследованиях, в которых предлагались различные минимальные эффективные дозы физических упражнений: от 30-45 минут для общего улучшения здоровья до длительных занятий, от 225 до 420 минут в неделю, для достижения потери веса от 5 до 7,5 килограмма. Основным тезисом в них оказалась необходимость разработки индивидуальных фитнес-стратегий, учитывающих индивидуальные цели и исходные данные о состоянии здоровья.

Для взрослых, стремящихся уменьшить последствия ожирения для здоровья, исследование подтверждает необходимость последовательных и достаточно интенсивных физических упражнений. "Аэробные тренировки продолжительностью не менее 150 минут в неделю могут потребоваться для достижения значительного уменьшения окружности талии и количества жира в организме, — заключили исследователи, — более длительные занятия коррелируют с более выраженными преимуществами, предлагая нуждающимся четкий план действий для достижения ощутимого улучшения здоровья".

Во всем мире ожирение остается одной из важнейших проблем здравоохранения, способствуя развитию таких заболеваний, как диабет и сердечно-сосудистые осложнения. В некоторых странах ожирение уже обогнало курение в качестве основного риска для здоровья. В связи с этим ученые заявили об острой необходимости в эффективных мерах вмешательства, в которых физические упражнения могут стать основным элементом успеха наряду с корректировкой рациона питания и изменением поведения.

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