На пороге апокалипсиса: ученые рассказали, каким стал 2024 год для всего живого на Земле

Последний год выявился довольно турбулентным для многих регионов нашей планеты, где бушевали самые сильные климатические явления, наблюдаемые за последние годы. Ученые говорят, что это только начало, однако у человечества еще есть шанс, начиная с 2025 года.

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В 2024 году изменение климата резко продемонстрировало свое растущее влияние на планету, став доминирующей темой в новостях науки о Земле и сообщениях о глобальных катаклизмах. По прогнозам ученых, уходящий год стал самым жарким за всю историю наблюдений, в котором впервые глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 градуса. О том какими погодными аномалиями запомнился уходящий год, пишет Live Science.

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Данные научной обсерватории Мауна-Лоа показали, что в 2024 году уровень углекислого газа (СО2) в атмосфере достиг рекордной отметки в 426,90 частиц на миллион (ppm). Чтобы объяснить, что это значит, стоит знать, что промилле — это способ измерения количества СО2 в воздухе. Представьте, что миллион молекул воздуха делится на части — 426,90 из этих частей составляют СО2. Это может показаться не очень много, но уровень СО2 был ниже 300 ppm в течение сотен тысяч лет до промышленной революции.

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Ученые обеспокоены тем, что уровень СО2 не только самый высокий за последние миллионы лет, но и растет быстрее, чем когда-либо прежде. Такой быстрый рост обусловлен сжиганием ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и газ, а также вырубкой лесов и другими видами деятельности человека. Повышение уровня СО2 означает, что на планете становится жарче, что приводит к более экстремальным погодным явлениям, таким как тепловые волны, ураганы и наводнения.

Это неуклонное потепление уже привело к катастрофическим погодным явлениям во всем мире. Год начался с одного из самых сильных за всю историю наблюдений явлений Эль-Ниньо, что привело к сильнейшим ураганам и самой сильной засухе в Амазонии за последние два десятилетия, сделавшей тропические леса очень восприимчивыми к лесным пожарам. Это привело к разрушительному экологическому ущербу и потере биоразнообразия.

Одновременно в таких реках, как Солимойнс в Бразилии, наблюдался рекордно низкий уровень воды, что нарушило жизнь местных общин и экосистем. В Европе проливные дожди в Испании вызвали серьезные наводнения, унесшие жизни более 200 человек, что эксперты связывают с усилением последствий изменения климата. Ученые предупреждают о переломных моментах, которые могут произойти в ближайшие 15 лет, если выбросы углерода не будут ограничены. Среди них — потенциальный коллапс Гренландского ледяного щита и переход тропических лесов Амазонки от пышного биоразнообразия к условиям, напоминающим саванну.

Кроме того, важнейшее атлантическое течение, Атлантическая меридиональная перевертывающаяся циркуляция (AMOC), также демонстрирует признаки ослабления, что создает риски, такие как резкое похолодание в Европе и дальнейшая дестабилизация глобальных климатических систем. Усугубляет кризис глобальный водный дисбаланс, усугубляемый деятельностью человека и изменениями климата. Йохан Рокстрем, директор Потсдамского института исследований влияния климата, подчеркнул, что круговорот воды серьезно нарушается, что ставит под угрозу ресурсы пресной воды, необходимые для выживания людей и экономической стабильности.

Несмотря на мрачные перспективы, такие ученые, как Майкл Манн, заслуженный профессор и директор центра науки Пенсильванского унивеситета, подчеркивают, что худшие последствия климатического коллапса все еще можно смягчить. Манн утверждает, что решительные действия по сокращению выбросов углекислого газа могут сохранить возможности для стабилизации климата в будущем. Он также отметил, что, несмотря на высокую степень срочности, у человечества все еще есть возможность и время действовать и изменить траекторию этого кризиса.

Ранее Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

Также Фокус уже писал о трех неделях, ставших самыми жаркими в истории Земли. Исследователи уже тогда считали, что глобальная волна жары, которая обрушилась на планету еще в июле 2023-го, стала самым жарких трехнедельным периодом за всю историю наблюдений.