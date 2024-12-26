Морозы или аномальное тепло: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в январе

Синоптик Наталья Птуха считает, что в течение января 2025 года в Украине будет держаться теплая погода от небольших минусов до плюсов. Мнение специалиста также подтверждают специалисты Укргидрометцентра в своем прогнозе.

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В течение первого месяца 2025 года в Украине будет продолжать держаться аномально теплая погода. Об этом ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха, передает 24 Канал.

По словам синоптика, в первый день января в Украине будет более спокойная погода. Однако начиная со 2 января, атмосферные процессы будут меняться — будет ослабевать антициклон и поступать атмосферные фронты, что принесут осадки.

"Надеемся, что погода уже будет больше напоминать зимнюю и вернется к более климатической норме этого сезона", — сказала госпожа Птуха.

Специалист добавляет, что в течение всего зимнего периода следует ожидать незначительные колебания температуры "от небольших минусов до плюсов".

"Сохраняется тенденция, что холодные периоды будут короче, а дней с температурами выше климатической нормы становится больше", — подчеркнула специалист.

Мнение госпожи Птухи подтверждает обнародованный прогноз Укргидрометцентра на январь 2025 года. Специалисты предполагают, что средняя месячная температура воздуха будет в пределах 0 — -3 градусов. Однако на Закарпатье, в Крыму, Одесской и Херсонской областях 0 — +2 градуса, что почти на 2 градуса выше нормы.

Также метеорологи предусматривают количество осадков за январь 2025 года в диапазоне от 33 до 79 мм за мест. Этот показатель считается таким, который соответствует норме осадков.

Ранее Фокус писал о том, какой будет погода в Украине до конца этой недели. Синоптики прогнозируют на вторую половину недели постепенное повышение температуры. В некоторых регионах ожидаются дожди и мокрый снег.

Также мы сообщали, какой будет погода на Новый год. Накануне Рождества мягкую погоду в Украине обеспечит молодой антициклон Gunther. А ближе к 31 декабря возможно изменение ситуации: в части областей похолодает.