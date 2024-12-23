Погода на 31 декабря и 1 января: ожидаются ли морозы в новогоднюю ночь

В канун Рождества мягкую погоду в Украине обеспечит молодой антициклон Gunther. А ближе к 31 декабря возможно изменение ситуации: в части областей похолодает.

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Перед Рождеством в Украине заметно потеплело, погода больше напоминает осень или весну. Однако ближе к 31 декабря в некоторых регионах ожидается значительное понижение температуры воздуха, свидетельствует метеокарта Ventusky.

Согласно прогнозам, утром 31 декабря на юго-востоке ожидается от 1 до 5 градусов тепла. На западе будет холоднее от -6 до -2 градусов. А в ночь на 1 января в Карпатах морозы увеличатся до -8 градусов.

31 декабря и 1 января будут довольно теплыми и без существенных осадков

Снег и осадки в новогоднюю ночь синоптики не прогнозируют, а на Рождество ждут мягкую погоду и практически полное отсутствием снежного покрова. С 24 по 25 декабря погода в Европейской зоне определит молодой антициклон Gunther, отмечает метеоролог Игорь Кибальчич

Встреча Нового года без снега стало вполне привычным явлением для украинцев, заметил специалист.

Аналогичный прогноз погоды на Новый год приводит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 31 декабря и 1 января будут довольно теплыми и без существенных осадков.

"В ночь на понедельник [23 декабря] температура воздуха может опуститься до -2−5 градусов мороза. Это самое сильное, что может быть в ближайшее время, вплоть до конца года. Ни сильных морозов, ни похолоданий", — добавила она.

Фокус ранее сообщал погоде в день зимнего солнцестояния 21 декабря. В этот день не было сильных морозов, а в части областей прошли дожди.

Напомним 19 декабря погода в Украине была относительно весенней. В южных областях столбики термометров поднялись до +12 градусов.