Переходный день от зимы к весне: в каких регионах Украины потеплеет до +12

По словам синоптиков, большую часть суток 20 декабря осадков не ожидается. Небольшой дождь пройдет в западных областях и на севере, а в Карпатах возможен снег.

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В пятницу, 19 декабря, погода в Украине будет радовать теплом, которое больше будет напоминать весну, чем зиму. Максимальная температура днем будет достигать +4...+8 градусов, а в южных регионах столбики термометров поднимутся до +9...+12 градусов. Прогнозом погоды на завтра поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Завтра — переходный день от зимы к весне! Ведь уже 21 декабря — день зимнего солнцестояния, когда можно официально начинать ждать весну", — отметила она.

Погода в Украине: прогноз на 20 декабря

В Укргидрометцентре сообщили, что в Украине завтра будет облачно с прояснениями. Большую часть суток осадков не ожидается. Однако в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях днем небольшой дождь, а в Карпатах возможен снег.

В Приазовье и Крыму ночью и утром местами возможен туман.

Ветер, в отличие от предыдущих дней, станет умеренным: южным на востоке и юге, а на западе страны сменится на северо-западный. В Карпатах возможны порывы до 17-22 м/с ночью и утром.

Температура ночью от +4 до -1, на крайнем западе и юге страны местами +5...+7; днем +3...+8, в центральных, южных областях и в Крыму +9...+14.

Прогноз погоды в Украине на 20 декабря Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине: прогноз для Киева и Киевской области

В столице и области пятница также будет теплой. В Киеве ночью ожидается +1...+3 градуса, днем воздух прогреется до +5...+7 градусов.

В Киевской области температура ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов, днем — от +3 до +8.

Значительных осадков не предвидится, лишь местами днем возможен небольшой дождь.

Напомним, 19 декабря синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что на Рождество погода не изменится и будет подобной той, что сейчас. Ожидается, что температура воздуха будет около нуля градусов или даже немного выше.

18 декабря синоптик Наталья Диденко писала, что 21-22 декабря в Украине будет небольшое похолодание, но Сочельник и Рождество пройдут без значительных морозов.