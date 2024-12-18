Ближайшая ночь станет самой холодной, синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

По предварительным прогнозам, Сочельник и Рождество пройдут без значительных морозов. По словам Наталки Диденко, Новый год Украина будет встречать также при более мягких погодных условиях.

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В Украине ожидается снижение температуры воздуха в ночь с 18 на 19 декабря. Самые низкие показатели будут зафиксированы на востоке страны, а также в Полтавской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях. Здесь температура упадет до -3...-7 градусов. Прогнозом погоды на завтра поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшая ночь принесет в Украину самые низкие градусы в близкой, да и даже в неблизкой, синоптической перспективе", — написала она в Telegram.

Погода на завтра: прогноз на 19 декабря

На большей части территории страны ночью столбики термометров будут колебаться от -1 до +3 градусов.

В восточных областях днем прогнозируется +1...+3 градуса, на севере +3...+6, в центре +3...+7, на западе +5...+10, а на юге воздух прогреется до +6...+11 градусов. Исключением станет Запорожская область, где температура достигнет лишь +4...+5 градусов.

Погода на завтра, по словам Диденко, также будет характеризоваться все еще порывистым и активным ветром. Он будет менять направление с северо-западного на юго-западное.

Что касается осадков, снег, переходящий в мокрый снег и дождь, возможен только на востоке и северо-востоке Украины. На остальной территории сохранится сухая погода.

В Киеве в ночь на 19 декабря температура будет держаться на уровне 0...+2 градуса. Завтра днем столбики термометров поднимутся до +4...+6 градусов. В столице осадков не прогнозируется, однако ожидается порывистый юго-западный ветер.

Угроза снеголавинной опасности

В Укргидрометцентре предупредили о снеголавинной опасности сегодня и завтра.

"В связи с нестабильностью снежного покрова и ожидаемой оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей, ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", — говорится в сообщении.

В Карпатах предупредили о снеголавинной опасности Фото: Укргидрометцентр

Погода на выходные и Рождество

Далее, по прогнозам, 21-22 декабря в Украине начнется небольшое похолодание, но дневная температура будет оставаться плюсовой. Предварительно, Сочельник и Рождество тоже пройдут без значительных морозов. Вероятность осадков на эти праздники есть в юго-западных и западных регионах страны.

По словам Диденко, предварительный прогноз на Новый год указывает на то, что значительных морозов пока не ожидается. Украина, похоже, будет встречать новогодние праздники при более мягких погодных условиях.

Напомним, 18 декабря в Украине начнет ослабевать ветер на западе, севере и в центре. Дожди и мокрый снег возможны на востоке и в Сумской области, на остальной территории страны осадков не ожидается.

17 декабря пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, когда в Украине ожидать потепления.