До +12 и небольшой снег: когда ожидать потепления в Украине

По прогнозам синоптиков, на этой неделе ожидается ослабление ветра и повышение температуры по всей территории Украины.

Related video

В ближайшие дни погода в Украине улучшится, почти прекратятся осадки и ослабнет ветер. Перед выходными в Украину придет новый атмосферный фронт, однако он будет малоактивным. Об этом рассказала пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии УНИАН.

"У нас сейчас как раз процессы с северо-запада. Поэтому у нас поступают оттуда и атмосферный фронт и достаточно мощный градиент... Перепад давления, скажем так, большой. Потому что со стороны Скандинавии у нас поле пониженного давления. И это в его системе атмосферный фронт, который проходит через нас. А в то же время, над Европой у нас поле повышенного давления. И соответственно, есть этот градиент", — сказала она.

Во вторник, 17 декабря, почти на всей территории Украины ветер немного ослабнет. Только в западных областях он будет 15-20 м/с.

Наталья Птуха отметила, что в Украине повысится температура воздуха. Днем ожидается +3...+8, на юге — до +7...+12.

Следующие дни, 18-19 декабря, в большинстве регионов не прогнозируется существенных осадков. Небольшой дождь и мокрый снег возможен на востоке и северо-востоке страны.

"Температура в эти дни также у нас ночью от +4° до -3°. 19 декабря разве что ночью на левобережье местами может быть до -7°. За счет того, что будут прояснения", — добавила Наталья Птуха.

В пятницу, 20 декабря, Украину ждет очередной атмосферный фронт, однако он будет малоактивным. Поэтому температура воздуха может снизиться, ночью местами можно ожидать даже минусовых значений. Синоптик отметила, что сейчас зимний период в Украине "с колебаниями" и эпизодическими проявлениями мороза.

Ранее синоптики озвучивали прогноз погоды на Новый год. В частности, в восточных регионах Украины новогодняя ночь будет теплой, а в центре возможны осадки в виде мокрого снега. На западе ожидаются крепкие морозы со снегом, а вот на юге праздничные дни будут без морозов.