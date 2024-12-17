До +12 та невеликий сніг: коли очікувати на потепління в Україні

За прогнозами синоптиків, цього тижня очікується послаблення вітру та підвищення температури по всій території України.

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Найближчими днями погода в Україні покращиться, майже припиняться опади та ослабне вітер. Перед вихідними до України прийде новий атмосферний фронт, однак він буде малоактивним. Про це розповіла речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі УНІАН.

"У нас зараз якраз процеси з північного заходу. Тому у нас надходять звідти й атмосферний фронт і досить потужний градієнт… Перепад тиску, скажімо так, великий. Тому що з боку Скандинавії у нас поле зниженого тиску. І це в його системі атмосферний фронт, який проходить через нас. А в той же час, над Європою у нас поле підвищеного тиску. І відповідно, є цей градієнт", — сказала вона.

У вівторок, 17 грудня, майже на всій території України вітер трішки ослабне. Лише у західних областях він буде 15-20 м/с.

Наталія Птуха зазначила, що в Україні підвищиться температура повітря. Вдень очікується +3…+8, на півдні — до +7…+12.

Наступні дні, 18-19 грудня, в більшості регіонів не прогнозується істотних опадів. Невеликий дощ та мокрий сніг можливий на сході та північному сході країни.

"Температура в ці дні також в нас вночі від +4° до -3°. 19 грудня хіба що вночі на лівобережжі подекуди може бути до -7°. За рахунок того, що будуть прояснення", — додала Наталія Птуха.

У п’ятницю, 20 грудня, на Україну чекає черговий атмосферний фронт, однак він буде малоактивним. Тому температура повітря може знизитись, вночі подекуди можна очікувати навіть мінусових значень. Синоптикиня зауважила, що наразі зимовий період в Україні "з коливаннями" і епізодичними проявами морозу.

Раніше синоптики озвучували прогноз погоди на Новий рік. Зокрема, у східних регіонах України новорічна ніч буде теплою, а в центрі можливі опади у вигляді мокрого снігу. На заході очікуються міцні морози зі снігом, а от на півдні святкові дні будуть без морозів.