Найближча ніч стане найхолоднішою, синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах

За попередніми прогнозами, Святвечір і Різдво пройдуть без значних морозів. За словами Наталки Діденко, Новий рік Україна зустрічатиме також за більш м'яких погодних умов.

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В Україні очікується зниження температури повітря в ніч із 18 на 19 грудня. Найнижчі показники будуть зафіксовані на сході країни, а також у Полтавській, Чернігівській, Сумській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. Тут температура впаде до -3…-7 градусів. Прогнозом погоди на завтра поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближча ніч принесе в Україну найнижчі градуси у близькій, та й навіть у неблизькій, синоптичній перспективі", — написала вона в Telegram.

Погода на завтра: прогноз на 19 грудня

На більшій частині території країни вночі стовпчики термометрів коливатимуться від -1 до +3 градусів.

У східних областях вдень прогнозується +1…+3 градуси, на півночі +3…+6, у центрі +3…+7, на заході +5…+10, а на півдні повітря прогріється до +6…+11 градусів. Винятком стане Запорізька область, де температура сягне лише +4…+5 градусів.

Погода на завтра, за словами Діденко, також буде характеризуватися все ще рвучким і активним вітром. Він змінюватиме напрямок із північно-західного на південно-західний.

Щодо опадів, сніг, що переходить у мокрий сніг і дощ, можливий лише на сході та північному сході України. На решті території збережеться суха погода.

У Києві в ніч на 19 грудня температура триматиметься на рівні 0…+2 градуси. Завтра вдень стовпчики термометрів піднімуться до +4…+6 градусів. У столиці опадів не прогнозується, однак очікується поривчастий південно-західний вітер.

Загроза сніголавинної небезпеки

В Укргідрометцентрі попередили про сніголавинну небезпеку сьогодні і завтра.

"У зв’язку з нестабільністю снігового покриву та очікуваною відлигою, на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей, очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", — йдеться у повідомленні.

У Карпатах попередили про сніголавинну небезпеку Фото: Укргідрометцентр

Погода на вихідні та Різдво

Далі, за прогнозами, 21–22 грудня в Україні почнеться невелике похолодання, але денна температура залишатиметься плюсовою. Попередньо, Святвечір і Різдво теж пройдуть без значних морозів. Імовірність опадів на ці свята є в південно-західних і західних регіонах країни.

За словами Діденко, попередній прогноз на Новий рік вказує на те, що значних морозів поки не очікується. Україна, схоже, зустрічатиме новорічні свята за більш м'яких погодних умов.

Нагадаємо, 18 грудня в Україні почне слабшати вітер на заході, півночі та в центрі. Дощі та мокрий сніг можливі на сході та в Сумській області, на решті території країни опадів не очікується.

17 грудня речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, коли в Україні очікувати на потепління.