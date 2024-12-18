"Не знімайте шапки": синоптики розповіли, якою буде погода в Україні сьогодні (карта)

За словами Наталки Діденко, сильні пориви вітру сьогодні ще докучатимуть українцям у більшості регіонів, хоча почнуть потроху слабшати на заході, півночі та в центрі.

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Погода сьогодні в Україні переважатиме тепла, хоча повітря й посвіжішає порівняно з попередньою добою. Дощі та мокрий сніг можливі на сході та в Сумській області, на решті території країни опадів не очікується, говорить синоптикиня Наталка Діденко.

Погода на середу 18 грудня буде відносно теплою, бо над країною переважатиме тепла повітряна маса, каже синоптикиня. У Чернігівській, Сумській, Харківській і Полтавській областях вдень буде від +2 до +6 градусів, у західних і південних областях — від +5 до +10.

Рвучкий північно-західний вітер іще пануватиме у більшості регіонів, на сході та півдні ще можливі пориви до 15-20 метрів на секунду, проте він почне слабшати у західних, північних і центральних областях.

"Шапки не знімайте, хоч і ніби тепліше, проте лежати на Різдво вдома з червоним носом, роздратованим горлом і сумними очима не варто", — зазначила Діденко.

Щодо опадів синоптикиня прогнозує невеликий мокрий сніг на сході та на Сумщині та невеликі періодичні дощі на заході України. Решта території — без суттєвих опадів.

За словами Діденко, подальшого потепління ще варто чекати 19 і 20 грудня, а з п'ятниці 20 грудня температура повітря почне падати.

Карта прогнозу вітрів над Європою 18 грудня Фото: facebook Наталка Діденко

Погода на сьогодні від Укргідроментцентру

В Укргідрометцентрі на 18 грудня прогнозують хмарність із проясненнями по всій території України. Опади будуть на сході та півночі, також невеликі дощі можливі у західних регіонах.

У східних і північних областях буде найхолодніше — від 0 до +4. У центрі країни температура вдень коливатиметься від +3 до +7 градусів. найтепліше буде на півдні (в Одеській області тепло може сягнути +10 градусів) і на заході України, де повітря прогріватиметься від +4 до +9 градусів.

Швидкість вітру сягатиме в середньому 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 18 грудня від Укргідрометцентру Фото: Скриншот

Погода на сьогодні у Києві

За прогнозом Наталки Діденко, у Києві середа мине без опадів. Північно-західний вітер іще докучатиме некомфортними поривами. Температура повітря, що вночі трималася в межах від 0 до + 2, вдень може піднятися до +4 градусів.

У Гідрометцентрі для столиці також прогнозують від +2 до +4 градусів тепла вдень і хмарність з проясненнями, без опадів.

Нагадаємо, 17 грудня речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, коли очікувати на потепління в Україні. За її словами, температура повітря у більшості областей зростатиме найближчими днями. Атмосферний фронт принесе похолодання у п'ятницю, проте воно буде незначним.

16 грудня у КМДА повідомляли, що зняли головний прапор країни у Києві через прогнозовані сильні пориви вітру, а Укргідрометцентр встановлював жовтий і помаранчевий рівні небезпеки через негоду.