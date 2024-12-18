"Не снимайте шапки": синоптики рассказали, какой будет погода в Украине сегодня (карта)

По словам Натальи Диденко, сильные порывы ветра сегодня еще будут досаждать украинцам в большинстве регионов, хотя начнут понемногу ослабевать на западе, севере и в центре.

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Погода сегодня в Украине будет преобладать теплая, хотя воздух и посвежеет по сравнению с предыдущими сутками. Дожди и мокрый снег возможны на востоке и в Сумской области, на остальной территории страны осадков не ожидается, говорит синоптик Наталья Диденко.

Погода на среду 18 декабря будет относительно теплой, потому что над страной будет преобладать теплая воздушная масса, говорит синоптик. В Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях днем будет от +2 до +6 градусов, в западных и южных областях — от +5 до +10.

Порывистый северо-западный ветер еще будет господствовать в большинстве регионов, на востоке и юге еще возможны порывы до 15-20 метров в секунду, однако он начнет ослабевать в западных, северных и центральных областях.

"Шапки не снимайте, хоть и вроде теплее, однако лежать на Рождество дома с красным носом, раздраженным горлом и грустными глазами не стоит", — отметила Диденко.

Относительно осадков синоптик прогнозирует небольшой мокрый снег на востоке и в Сумской области и небольшие периодические дожди на западе Украины. Остальная территория — без существенных осадков.

По словам Диденко, дальнейшего потепления еще стоит ждать 19 и 20 декабря, а с пятницы 20 декабря температура воздуха начнет падать.

Карта прогноза ветров над Европой 18 декабря Фото: facebook Наталка Диденко

Погода на сегодня от Укргидроментцентра

В Укргидрометцентре на 18 декабря прогнозируют облачность с прояснениями по всей территории Украины. Осадки будут на востоке и севере, также небольшие дожди возможны в западных регионах.

В восточных и северных областях будет холоднее всего — от 0 до +4. В центре страны температура днем будет колебаться от +3 до +7 градусов. Теплее всего будет на юге (в Одесской области тепло может достичь +10 градусов) и на западе Украины, где воздух будет прогреваться от +4 до +9 градусов.

Скорость ветра будет достигать в среднем 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 18 декабря от Укргидрометцентра Фото: Скриншот

Погода на сегодня в Киеве

По прогнозу Натальи Диденко, в Киеве среда пройдет без осадков. Северо-западный ветер еще будет досаждать некомфортными порывами. Температура воздуха, которая ночью держалась в пределах от 0 до +2, днем может подняться до +4 градусов.

В Гидрометцентре для столицы также прогнозируют от +2 до +4 градусов тепла днем и облачность с прояснениями, без осадков.

Напомним, 17 декабря пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, когда ожидать потепления в Украине. По ее словам, температура воздуха в большинстве областей будет расти в ближайшие дни. Атмосферный фронт принесет похолодание в пятницу, однако оно будет незначительным.

16 декабря в КГГА сообщали, что сняли главный флаг страны в Киеве из-за прогнозируемых сильных порывов ветра, а Укргидрометцентр устанавливал желтый и оранжевый уровни опасности из-за непогоды.