Перехідний день від зими до весни: у яких регіонах України потеплішає до +12

За словами синоптиків, більшу частину доби 20 грудня опадів не очікується. Невеликий дощ пройде у західних областях і на півночі, а в Карпатах можливий сніг.

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У п’ятницю, 19 грудня, погода в Україні тішитиме теплом, яке більше нагадуватиме весну, аніж зиму. Максимальна температура вдень сягатиме +4…+8 градусів, а у південних регіонах стовпчики термометрів піднімуться аж до +9…+12 градусів. Прогнозом погоди на завтра поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра — перехідний день від зими до весни! Адже вже 21 грудня — день зимового сонцестояння, коли можна офіційно починати чекати на весну", — зазначила вона.

Погода в Україні: прогноз на 20 грудня

В Укргідрометцентрі повідомили, що в Україні завтра буде хмарно з проясненнями. Більшу частину доби опадів не очікується. Однак у західних, Вінницькій, Житомирській, Київській і Чернігівській областях вдень невеликий дощ, а в Карпатах можливий сніг.

У Приазов’ї та Криму вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер, на відміну від попередніх днів, стане помірним: південним на сході та півдні, а на заході країни зміниться на північно-західний. У Карпатах можливі пориви до 17–22 м/с уночі та вранці.

Температура вночі від +4 до -1, на крайньому заході та півдні країни місцями +5…+7; вдень +3…+8, у центральних, південних областях та в Криму +9…+14.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні: прогноз для Києва та Київщини

У столиці та області п’ятниця також буде теплою. У Києві вночі очікується +1…+3 градуси, вдень повітря прогріється до +5…+7 градусів.

У Київській області температура вночі коливатиметься від -1 до +4 градусів, вдень — від +3 до +8.

Значних опадів не передбачається, лише місцями вдень можливий невеликий дощ.

Нагадаємо, 19 грудня синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха заявила, що на Різдво погода не зміниться і буде подібною до тієї, що зараз. Очікується, що температура повітря буде близько нуля градусів або навіть трохи вище.

18 грудня синоптикиня Наталка Діденко писала, що 21-22 грудня в Україні буде невелике похолодання, але Святвечір і Різдво пройдуть без значних морозів.