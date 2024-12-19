Прохолодні ночі та температурні гойдалки: якою буде погода на Різдво

Про погоду на Новий рік поки говорити зарано через можливий атмосферний фронт. Наталія Птуха зазначила, що сніг очікується у випадку, якщо температура опуститься нижче за 0 градусів.

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Погода на Різдво не зміниться і буде подібною до тієї, що зараз. Очікується, що температура повітря буде близько нуля градусів або трішки вище, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі "24 Каналу".

"У принципі, дуже схожий процес, як ось зараз: у нас то атмосферний фронт зі змішаною фазою опадів, то потім знову певне припинення опадів і трошечки прохолодніші ночі з причини прояснень", — зазначила фахівчиня.

Вона додала, що великих коливань температури на Різдво не очікується. Цього тижня на вулиці плюсова температура, а наступного — близько 0 градусів.

Наталія Птуха поки не взялась прогнозувати погоду на Новий рік.

"Поки що говорити за це трохи зарано. Загалом, якщо зазирнути на початок наступного тижня, у нас можуть бути атмосферні процеси з північного заходу. У принципі, вони будуть утримуватися аж до кінця місяця", — відмітила синоптикиня.

За її словами, в той період очікуються повітряні потоки. Однак в новорічні свята буде чергування: спочатку пройде атмосферний фронт, потім знову може бути поле підвищеного тиску і без опадів.

"Чи буде сніговий покрив, дуже залежить від того, яка буде температура. Бачимо, поки що немає якихось морозів, все близько 0 градусів тримається", — додала Наталія Птуха.

За її словами, якщо температура опуститься трохи нижче за 0 градусів, то буде уже буде і сніг, і сніговий покрив. Якщо ж температура повітря буде вищим за нульову відмітку, все буде падати й одразу танути.

Додамо, що синоптики загалом прогнозують теплу новорічну ніч у східних регіонах України. У центрі країни ніч з 31 грудня на 1 січня буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу, а на заході очікуються міцні морози зі снігом. Для південних регіонів Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.

Загалом попри невелике похолодання 21–22 грудня в Україні, Святвечір та Різдво пройдуть без значних морозів. Імовірність опадів на ці свята є в південно-західних і західних регіонах країни.