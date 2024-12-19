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Україна

Прохолодні ночі та температурні гойдалки: якою буде погода на Різдво

Погода, погода на різдво, різдво, свята
Синоптикиня розповіла, якою буде погода на Різдво (ілюстративне фото)

Про погоду на Новий рік поки говорити зарано через можливий атмосферний фронт. Наталія Птуха зазначила, що сніг очікується у випадку, якщо температура опуститься нижче за 0 градусів.

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Погода на Різдво не зміниться і буде подібною до тієї, що зараз. Очікується, що температура повітря буде близько нуля градусів або трішки вище, повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі "24 Каналу".

"У принципі, дуже схожий процес, як ось зараз: у нас то атмосферний фронт зі змішаною фазою опадів, то потім знову певне припинення опадів і трошечки прохолодніші ночі з причини прояснень", — зазначила фахівчиня.

Вона додала, що великих коливань температури на Різдво не очікується. Цього тижня на вулиці плюсова температура, а наступного — близько 0 градусів.

Наталія Птуха поки не взялась прогнозувати погоду на Новий рік.

"Поки що говорити за це трохи зарано. Загалом, якщо зазирнути на початок наступного тижня, у нас можуть бути атмосферні процеси з північного заходу. У принципі, вони будуть утримуватися аж до кінця місяця", — відмітила синоптикиня.

За її словами, в той період очікуються повітряні потоки. Однак в новорічні свята буде чергування: спочатку пройде атмосферний фронт, потім знову може бути поле підвищеного тиску і без опадів.

"Чи буде сніговий покрив, дуже залежить від того, яка буде температура. Бачимо, поки що немає якихось морозів, все близько 0 градусів тримається", — додала Наталія Птуха.

За її словами, якщо температура опуститься трохи нижче за 0 градусів, то буде уже буде і сніг, і сніговий покрив. Якщо ж температура повітря буде вищим за нульову відмітку, все буде падати й одразу танути.

Додамо, що синоптики загалом прогнозують теплу новорічну ніч у східних регіонах України. У центрі країни ніч з 31 грудня на 1 січня буде вологою, можливі опади у вигляді мокрого снігу, а на заході очікуються міцні морози зі снігом. Для південних регіонів Новий рік обіцяє тихі та спокійні дні без морозу.

Загалом попри невелике похолодання 21–22 грудня в Україні, Святвечір та Різдво пройдуть без значних морозів. Імовірність опадів на ці свята є в південно-західних і західних регіонах країни.