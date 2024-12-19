Прохладные ночи и температурные качели: какой будет погода на Рождество

О погоде на Новый год пока говорить рано из-за возможного атмосферного фронта. Наталья Птуха отметила, что снег ожидается в случае, если температура опустится ниже 0 градусов.

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Погода на Рождество не изменится и будет подобной той, что сейчас. Ожидается, что температура воздуха будет около нуля градусов или чуть выше, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "24 Каналу".

"В принципе, очень похожий процесс, как вот сейчас: у нас то атмосферный фронт со смешанной фазой осадков, то потом снова определенное прекращение осадков и немножечко прохладные ночи по причине прояснений", — отметила специалист.

Она добавила, что больших колебаний температуры на Рождество не ожидается. На этой неделе на улице плюсовая температура, а на следующей — около 0 градусов.

Наталья Птуха пока не взялась прогнозировать погоду на Новый год.

"Пока говорить об этом немного рано. В общем, если заглянуть на начало следующей недели, у нас могут быть атмосферные процессы с северо-запада. В принципе, они будут удерживаться до конца месяца", — отметила синоптик.

По ее словам, в тот период ожидаются воздушные потоки. Однако в новогодние праздники будет чередование: сначала пройдет атмосферный фронт, потом снова может быть поле повышенного давления и без осадков.

"Будет ли снежный покров, очень зависит от того, какая будет температура. Видим, пока нет каких-то морозов, все около 0 градусов держится", — добавила Наталья Птуха.

По ее словам, если температура опустится чуть ниже 0 градусов, то будет уже будет и снег, и снежный покров. Если же температура воздуха будет выше нулевой отметки, все будет падать и сразу таять.

Добавим, что синоптики в целом прогнозируют теплую новогоднюю ночь в восточных регионах Украины. В центре страны ночь с 31 декабря на 1 января будет влажной, возможны осадки в виде мокрого снега, а на западе ожидаются крепкие морозы со снегом. Для южных регионов Новый год обещает тихие и спокойные дни без мороза.

В целом несмотря на небольшое похолодание 21-22 декабря в Украине, Сочельник и Рождество пройдут без значительных морозов. Вероятность осадков на эти праздники есть в юго-западных и западных регионах страны.