Погода на 31 грудня та 1 січня: чи очікуються морози в новорічну ніч

Напередодні Різдва м'яку погоду в Україні забезпечить молодий антициклон Gunther. А ближче до 31 грудня можлива зміна ситуації: у частині областей похолоднішає.

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Перед Різдвом в Україні помітно потеплішало, погода більше нагадує осінь чи весну. Однак ближче до 31 грудня в деяких регіонах очікується значне зниження температури повітря, свідчить метеокарта Ventusky.

Згідно з прогнозами, вранці 31 грудня на південному сході очікується від 1 до 5 градусів тепла. На заході буде холодніше: від -6 до -2 градусів. А в ніч на 1 січня в Карпатах морози збільшаться до -8 градусів.

31 грудня та 1 січня будуть доволі теплими та без істотних опадів

Сніг та опади в новорічну ніч синоптики не прогнозують, а на Різдво чекають на м'яку погоду і практично повну відсутність снігового покриву. З 24 до 25 грудня погоду в Європейській зоні визначить молодий антициклон Gunther, зазначає метеоролог Ігор Кибальчич.

Зустріч Нового року без снігу стала цілком звичним явищем для українців, зауважив фахівець.

Аналогічний прогноз погоди на Новий рік наводить і синоптик Наталка Діденко. За її даними, 31 грудня та 1 січня будуть доволі теплими та без істотних опадів.

"У ніч на понеділок [23 грудня] температура повітря може опуститися до -2-5 градусів морозу. Це найсильніше, що може бути найближчим часом, аж до кінця року. Ані сильних морозів, ані похолодань", — додала вона.

Фокус раніше повідомляв про погоду в день зимового сонцестояння 21 грудня. Цього дня не було сильних морозів, а в частині областей пройшли дощі.

Нагадаємо, 19 грудня погода в Україні була відносно весняною. У південних областях стовпчики термометрів піднялися до +12 градусів.