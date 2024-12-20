В Украину придет похолодание и дожди: прогноз погоды на день зимнего солнцестояния

По словам Наталки Диденко, большого мороза в субботу не предвидится, однако снижение температуры таки будет. Кроме того, в ряде регионов пройдут дожди.

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21 декабря наступает день зимнего солнцестояния — самая длинная ночь в году, после которой дни начнут постепенно становиться длиннее. Вместе с этим астрономическим событием в Украину придет небольшое похолодание, хотя суровых морозов синоптики пока не прогнозируют. Какой будет погода завтра сообщила Наталка Диденко.

В ближайшие дни ночью температура будет колебаться в пределах -1...-5 градусов в большинстве областей, а в южных и восточных регионах будет немного теплее — от 0 до +4 градусов. В дневное время воздух будет прогреваться до +1...+4 градусов, а на юге столбики термометров покажут +3...+7 градусов. В Крыму погода завтра будет весенней, ведь ожидается настоящее тепло — вплоть до +15 градусов.

Погода завтра не будет бездождевой. Периодически осадки будут проходить в центре, на востоке и юге страны. В северных и западных областях будет сухо.

Прогноз погоды на 21 декабря Фото: Укргидрометцентр

Погода завтра: прогноз для Киева: прогноз для Киева

В Киеве погода завтра будет оставаться спокойной. В четверг, 21 декабря, температура воздуха днем составит +2...+4 градуса, будет облачно, но без дождей. В ночь на субботу ожидается небольшое снижение температуры до -1...-3 градусов, а днем температура будет колебаться возле отметки ноль. В субботу солнца почти не будет видно, но в воскресенье возможны кратковременные прояснения.

Активный циклон, который расположится над Крымом, принесет дожди на юг и восток Украины, тогда как на остальной территории осадки маловероятны.

В воскресенье, 23 декабря, на территории Украины возможно усиление мороза, когда дневная температура в отдельных регионах снизится до 0...-2 градусов.

Напомним, 18 декабря синоптик Наталья Диденко предупреждала, что 21-22 декабря в Украине будет небольшое похолодание, но Сочельник и Рождество пройдут без значительных морозов.

Астролог Ания Анима рассказала Фокусу о ключевых астрологических аспектах дня зимнего солнцестояния и поделилась советами, как максимально эффективно провести этот день.