Зимнее солнцестояние 2024: как правильно использовать энергию этого периода

Эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузьменчук поделилась важными советами, как подготовиться к зимнему солнцестоянию, которое состоится 21 декабря. По словам эксперта, это отличное время для очищения, освобождения от негатива и настройки на позитивные изменения в новом году.

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С 21 декабря наступит один из самых мощных периодов года — зимнее солнцестояние. Это время, когда энергетика природы меняется, и открываются Врата Перемен. О наиболее мощном и благотворном периоде года рассказала эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузьменчук.

Она отметила, что эти дни являются прекрасными для очищения, расстановки приоритетов и настройки на позитивные изменения в следующем году.

21 декабря состоится Зимнее Солнцестояние, день, когда природа переходит в новый цикл, и энергетика меняется в пользу роста сил Ян. Именно в это время открываются Врата Перемен, что дает возможность освободить пространство от всего лишнего и настроиться на позитивный год.

Юлия Кузьменчук посоветовала использовать эти волшебные дни для очищения и подготовки к новому циклу:

Сделайте уборку: тщательно вымойте дверные проемы, окна с соляной водой.

Избавьтесь от старых вещей: освободите пространство, отдайте ненужные вещи, которые мешают вам двигаться вперед.

Отдайте долги: не только финансовые, но и моральные обязательства.

Решите вопрос с обидами: закройте эмоциональные свободные счета, чтобы не нести внутренний дискомфорт в новый год.

Кроме того, в течение 12 дней после зимнего солнцестояния, по ее словам, важно сохранять гармонию и избегать негатива, ведь эти дни покажут события, которые произойдут в следующем году.

Лучше всего в день зимнего солнцестояния, по рекомендации астролога, провести время на природе, поблагодарить Вселенную и зарядиться положительной энергией, которая будет поддерживать вас на протяжении всего 2025 года.

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