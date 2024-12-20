Зимове сонцестояння 2024: як правильно використати енергію цього періоду

Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук поділилася важливими порадами, як підготуватися до зимового сонцестояння, що відбудеться 21 грудня. За словами експертки, це чудовий час для очищення, звільнення від негативу і налаштування на позитивні зміни в новому році.

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З 21 грудня настане один із найпотужніших періодів року – зимове сонцестояння. Це час, коли енергетика природи змінюється, і відкриваються Ворота Змін. Про найбільш потужний і благотворний періодів року розповіла експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук.

Вона зазначила, що ці дні є чудовими для очищення, розставляння пріоритетів і налаштування на позитивні зміни в наступному році.

21 грудня відбудеться Зимове Сонцестояння, день, коли природа переходить в новий цикл, і енергетика змінюється на користь зростання сил Ян. Саме в цей час відкриваються Ворота Змін, що дає можливість звільнити простір від усього зайвого і налаштуватися на позитивний рік.

Юлія Кузьменчук порадила використовувати ці чарівні дні для очищення і підготовки до нового циклу:

Зробіть прибирання: ретельно вимийте дверні отвори, вікна із соляною водою.

Позбавтеся старих речей: звільніть простір, віддайте непотрібні речі, які заважають вам рухатися вперед.

Віддайте борги: не лише фінансові, а й моральні зобов'язання.

Вирішіть питання з образами: закрийте емоційні вільні рахунки, щоб не нести внутрішній дискомфорт в новий рік.

Крім того, протягом 12 днів після зимового сонцестояння, за її словами, важливо зберігати гармонію і уникати негативу, адже ці дні покажуть події, що відбудуться у наступному році.

Найкраще в день зимового сонцестояння, за рекомендацією астрологині, провести час на природі, подякувати Всесвіту і зарядитися позитивною енергією, яка буде підтримувати вас протягом усього 2025 року.

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