В Україну прийде похолодання і дощі: прогноз погоди на день зимового сонцестояння

За словами Наталки Діденко, великого морозу у суботу не передбачається, однак зниження температури таки буде. Крім того, у низці регіонів пройдуть дощі.

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21 грудня настає день зимового сонцестояння — найдовша ніч у році, після якої дні почнуть поступово ставати довшими. Разом із цією астрономічною подією в Україну прийде невелике похолодання, хоча суворих морозів синоптики поки не прогнозують. Якою буде погода завтра повідомила Наталка Діденко.

Найближчими днями вночі температура коливатиметься в межах -1…-5 градусів у більшості областей, а в південних і східних регіонах буде трохи тепліше — від 0 до +4 градусів. У денний час повітря прогріватиметься до +1…+4 градусів, а на півдні стовпчики термометрів покажуть +3…+7 градусів. У Криму погода завтра буде весняною, адже очікується справжнє тепло — аж до +15 градусів.

Погода завтра не буде бездощовою. Періодично опади проходитимуть у центрі, на сході та півдні країни. У північних і західних областях буде сухо.

Прогноз погоди на 21 грудня Фото: Укргідрометцентр

Погода завтра: прогноз для Києва

У Києві погода завтра залишатиметься спокійною. У четвер, 21 грудня, температура повітря вдень становитиме +2…+4 градуси, буде хмарно, але без дощів. У ніч на суботу очікується невелике зниження температури до -1…-3 градусів, а вдень температура коливатиметься біля позначки нуль. У суботу сонця майже не буде видно, але в неділю можливі короткочасні прояснення.

Активний циклон, що розташується над Кримом, принесе дощі на південь і схід України, тоді як на решті території опади малоймовірні.

У неділю, 23 грудня, на території України можливе посилення морозу, коли денна температура в окремих регіонах знизиться до 0…-2 градусів.

Нагадаємо, 18 грудня синоптикиня Наталка Діденко попереджала, що 21-22 грудня в Україні буде невелике похолодання, але Святвечір і Різдво пройдуть без значних морозів.

Астрологиня Анія Аніма розповіла Фокусу про ключові астрологічні аспекти дня зимового сонцестояння і поділилася порадами, як максимально ефективно провести цей день.