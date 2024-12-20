Зимове сонцестояння 2024: як цей день вплине на наше життя

Зимове сонцестояння — не лише астрономічна подія, а й потужний момент для духовного пробудження. 21 грудня — точка початку нового світлового циклу та час, коли Всесвіт запрошує нас до переосмислення та створення нового. Астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу розповіла про ключові астрологічні аспекти цього дня, можливості та виклики, які вони несуть, і поділилася порадами, як максимально ефективно провести цей день.

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21 грудня 2024 року – особливий день у природному та духовному календарі, коли природа переходить у нову фазу. Як розповіла астрологиня Анія Аніма спеціально для Фокусу, ніч напередодні сонцестояння – момент найбільшої темряви, а день – точка початку нового світлового циклу.

Цей час символізує кульмінацію багатьох процесів у житті – як зовнішніх, так і внутрішніх. За словами Анії Аніми, планетарні енергії сонцестояння відкривають перед кожним із нас можливості для переосмислення, прощання зі старими моделями мислення та створення нових життєвих планів

Астрологиня озвучила гороскоп Зимового сонцестояння через призму древньої східної астрології Джйотіш і сидеричного зодіаку.

Чому це сонцестояння таке особливе?

Як пояснила експертка, головною астрологічною подією дня є положення Сонця у знаку Стрільця, у накшатрі (сузір’ї) Мула. Ця накшатра символізує "коріння" і руйнування старого заради створення нового. Сонце у Стрільці допомагає кожному з нас знайти правду, що лежить в основі нашого життя. Однак, як додала астрологиня, для цього важливо бути готовими до внутрішніх змін.

Планетарні енергії сонцестояння

1. Сонце в Стрільці: віра та цінності

За словами Анії Аніми, Сонце акцентує увагу на темах віри, життєвих цілей та моральних принципів. Це час для усвідомлення, чи відповідають наші дії внутрішнім переконанням.

Порада експертки: Задайте собі запитання: які мої справжні цінності? Чи відповідають мої цілі моїм переконанням?

2. Місяць у Леві: творчість і гармонія

Як зазначила астрологиня, Місяць у Леві посилює енергію впевненості, натхнення та бажання досягти гармонії. Водночас, є ризик надмірної драматичності або прагнення до уваги.

Рекомендація: Насолоджуйтеся простими речами, проведіть час із близькими та подякуйте за все хороше у своєму житті.

3. Ретро-Марс у Раку: емоційні виклики

Ретро-Марс у знаку Рака може створювати напругу в стосунках із близькими та викликати потребу переглянути емоційні зв’язки.

Виклики: можливі конфлікти через невисловлені емоції або старі образи. Це також час, коли виникає бажання втекти від реальності.

Експертка радить: Замість імпульсивних реакцій шукайте способи гармонізувати стосунки через співчуття та внутрішню стійкість.

4. Ретро-Юпітер у Тельці: ресурси та фінанси

За словами Анії Аніми, цей аспект сприяє переосмисленню фінансових стратегій та цілей. Це час уникати ризикових рішень і фокусуватися на довгостроковому плануванні.

Виклики: Можуть виникнути сумніви щодо фінансових цілей, можливостей, майбутнього.

Порада експертки: Аналізуйте свої фінансові рішення. Замість ризикових кроків оберіть стратегічне планування.

5. Венера в Козерозі: відповідальність у відносинах

Венера у Козерозі підкреслює важливість дисципліни та стабільності у стосунках. Астрологиня рекомендує налагодити комунікацію з партнерами та визначити пріоритети у стосунках.

Порада: Зверніть увагу на свої пріоритети у відносинах. Налагодьте комунікацію з партнерами, покажіть готовність до серйозних зобов’язань.

6. Сатурн у Водолії: відповідальність перед суспільством

Сатурн закликає до переосмислення своєї ролі у суспільстві. За словами експертки, це час для налагодження зв’язків та пошуку балансу між особистими й колективними інтересами.

Порада: Визначте, як ваші дії впливають на інших. Подумайте, як ви можете стати більш корисними для своєї спільноти.

7. Меркурій у Скорпіоні: сила думки

Меркурій у Скорпіоні допомагає зануритися в аналіз глибоких аспектів життя та очистити токсичні думки.

Порада: Вивчайте, як працює ваша свідомість, ваш розум. Перепрограмовуйте своє мислення на конструктивне і позитивне. Ведіть для цього щоденник, медитуйте, працюйте над своїм інтелектуальним розвитком. Уникайте поспішних висновків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що астрологиня застерегла бути обережними 20 грудня — що не так з цим днем?

Крім цього, Фокус писав, про спадний Місяць з 16 до 31 грудня 2024 року: що можна і не можна робити.