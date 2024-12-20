Астрологиня застерегла бути обережними 20 грудня — що не так з цим днем?

Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузменчук попередила, що 20 грудня — день, коли краще уникати важливих починань. За словами Кузменчук, цей день є днем роз'єднання, енергія якого може призвести до розчарувань та негативних наслідків у будь-яких великих змінах.

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20 грудня згідно з китайською метафізикою є несприятливим для нових проєктів, весіль чи змін у житті. Цей день співпадає з річним Ша, що ще більше посилює його негативний вплив. Експертка з фен-шуй та астрологиня Бацзи Юлія Кузьменчук розповіла, чому 20 грудня краще уникати важливих починань.

За її словами, цей день належить до днів роз'єднання, що є частиною китайської метафізики. Такі дні традиційно припадають на періоди перед зимовим і літнім сонцестояннями та весняним і осіннім рівноденнями.

Чому ж ці дні настільки важливі? Кузьменчук пояснює, що енергія таких днів надзвичайно слабка, що робить їх непридатними для нових проєктів, важливих рішень чи змін у житті. У ці дати варто уникати важливих подій, таких як весілля, переїзди чи запуск нових справ, оскільки підтримка для таких починань мінімальна, що може призвести до розчарувань.

"Ці дні не підходять для того, щоб вирушати в поїздку, адже вона може мати несприятливі наслідки. Також не рекомендовано змінювати обстановку в будинку, оскільки це може негативно вплинути на ваше оточення", — додає Юлія Кузменьчук.

Але не все так погано: дні роз'єднання ідеально підходять для того, щоб розривати зв’язки з минулим, завершувати старі справи та звільняти місце для нових починань у майбутньому.

20 грудня, окрім того, збігається з річним Ша, що ще більше посилює несприятливий вплив цього дня. Тому експертка радить максимально уникати важливих кроків у цей період.

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