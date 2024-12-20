Астролог предостерегла быть осторожными 20 декабря — что не так с этим днем?

Эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузменчук предупредила, что 20 декабря — день, когда лучше избегать важных начинаний. По словам Кузменчук, этот день является днем разъединения, энергия которого может привести к разочарованиям и негативным последствиям в любых больших изменениях.

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20 декабря согласно китайской метафизике является неблагоприятным для новых проектов, свадеб или изменений в жизни. Этот день совпадает с годовым Ша, что еще больше усиливает его негативное влияние. Эксперт по фэн-шуй и астролог Бацзы Юлия Кузьменчук рассказала, почему 20 декабря лучше избегать важных начинаний.

По ее словам, этот день относится к дням разъединения, что является частью китайской метафизики. Такие дни традиционно приходятся на периоды перед зимним и летним солнцестояниями и весенним и осенним равноденствиями.

Почему же эти дни настолько важны? Кузьменчук объясняет, что энергия таких дней чрезвычайно слабая, что делает их непригодными для новых проектов, важных решений или изменений в жизни. В эти даты стоит избегать важных событий, таких как свадьбы, переезды или запуск новых дел, поскольку поддержка для таких начинаний минимальна, что может привести к разочарованиям.

"Эти дни не подходят для того, чтобы отправляться в поездку, ведь она может иметь неблагоприятные последствия. Также не рекомендовано менять обстановку в доме, поскольку это может негативно повлиять на ваше окружение", — добавляет Юлия Кузменьчук.

Но не все так плохо: дни разъединения идеально подходят для того, чтобы разрывать связи с прошлым, завершать старые дела и освобождать место для новых начинаний в будущем.

20 декабря, кроме того, совпадает с годовым Ша, что еще больше усиливает неблагоприятное влияние этого дня. Поэтому эксперт советует максимально избегать важных шагов в этот период.

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