Зимнее солнцестояние 2024: как этот день повлияет на нашу жизнь

Зимнее солнцестояние — не только астрономическое событие, но и мощный момент для духовного пробуждения. 21 декабря — точка начала нового светового цикла и время, когда Вселенная приглашает нас к переосмыслению и созданию нового. Астролог Ания Анима специально для Фокуса рассказала о ключевых астрологических аспектах этого дня, возможностях и вызовах, которые они несут, и поделилась советами, как максимально эффективно провести этот день.

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21 декабря 2024 года — особый день в природном и духовном календаре, когда природа переходит в новую фазу. Как рассказала астролог Ания Анима специально для Фокуса, ночь накануне солнцестояния — момент наибольшей темноты, а день — точка начала нового светового цикла.

Это время символизирует кульминацию многих процессов в жизни — как внешних, так и внутренних. По словам Ании Анимы, планетарные энергии солнцестояния открывают перед каждым из нас возможности для переосмысления, прощания со старыми моделями мышления и создания новых жизненных планов

Астролог озвучила гороскоп Зимнего солнцестояния через призму древней восточной астрологии Джйотиш и сидерического зодиака.

Почему это солнцестояние такое особенное?

Как пояснила эксперт, главным астрологическим событием дня является положение Солнца в знаке Стрельца, в накшатре (созвездии) Мула. Эта накшатра символизирует "корни" и разрушение старого ради создания нового. Солнце в Стрельце помогает каждому из нас найти правду, лежащую в основе нашей жизни. Однако, как добавила астролог, для этого важно быть готовыми к внутренним изменениям.

Планетарные энергии солнцестояния

1. Солнце в Стрельце: вера и ценности

По словам Ании Анимы, Солнце акцентирует внимание на темах веры, жизненных целей и моральных принципов. Это время для осознания, соответствуют ли наши действия внутренним убеждениям.

Совет эксперта: Задайте себе вопрос: каковы мои истинные ценности? Соответствуют ли мои цели моим убеждениям?

2. Луна во Льве: творчество и гармония

Как отметила астролог, Луна во Льве усиливает энергию уверенности, вдохновения и желание достичь гармонии. В то же время, есть риск чрезмерной драматичности или стремления к вниманию.

Рекомендация: Наслаждайтесь простыми вещами, проведите время с близкими и поблагодарите за все хорошее в своей жизни.

3. Ретро-Марс в Раке: эмоциональные вызовы

Ретро-Марс в знаке Рака может создавать напряжение в отношениях с близкими и вызвать потребность пересмотреть эмоциональные связи.

Вызовы: возможны конфликты из-за невысказанных эмоций или старых обид. Это также время, когда возникает желание убежать от реальности.

Эксперт советует: Вместо импульсивных реакций ищите способы гармонизировать отношения через сочувствие и внутреннюю устойчивость.

4. Ретро-Юпитер в Тельце: ресурсы и финансы

По словам Ании Анимы, этот аспект способствует переосмыслению финансовых стратегий и целей. Это время избегать рисковых решений и фокусироваться на долгосрочном планировании.

Вызовы: Могут возникнуть сомнения относительно финансовых целей, возможностей, будущего.

Совет эксперта: Анализируйте свои финансовые решения. Вместо рисковых шагов выберите стратегическое планирование.

5. Венера в Козероге: ответственность в отношениях

Венера в Козероге подчеркивает важность дисциплины и стабильности в отношениях. Астролог рекомендует наладить коммуникацию с партнерами и определить приоритеты в отношениях.

Совет: Обратите внимание на свои приоритеты в отношениях. Наладьте коммуникацию с партнерами, покажите готовность к серьезным обязательствам.

6. Сатурн в Водолее: ответственность перед обществом

Сатурн призывает к переосмыслению своей роли в обществе. По словам эксперта, это время для налаживания связей и поиска баланса между личными и коллективными интересами.

Совет: Определите, как ваши действия влияют на других. Подумайте, как вы можете стать более полезными для своего сообщества.

7. Меркурий в Скорпионе: сила мысли

Меркурий в Скорпионе помогает погрузиться в анализ глубоких аспектов жизни и очистить токсичные мысли.

Совет: Изучайте, как работает ваше сознание, ваш разум. Перепрограммируйте свое мышление на конструктивное и позитивное. Ведите для этого дневник, медитируйте, работайте над своим интеллектуальным развитием. Избегайте поспешных выводов.

Напомним, ранее мы писали, что астролог предостерегла быть осторожными 20 декабря - что не так с этим днем?

Кроме этого, Фокус писал, про убывающую Луну с 16 по 31 декабря 2024 года: что можно и нельзя делать.