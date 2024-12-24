Тепло, но со значительными осадками: какой будет погода в Украине до конца недели

Синоптики прогнозируют на вторую половину недели постепенное повышение температуры. В некоторых регионах ожидаются дожди и мокрый снег.

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В течение второй половины этой недели синоптики прогнозируют постепенный рост температуры, однако со значительными осадками во всех регионах страны. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра на 24-28 декабря.

Синоптики отмечают, что в течение этой недели не предвидится значительного похолодания на всей территории Украины, включая западные и северные регионы государства.

Прогноз на 24 декабря

В канун Рождества столбики термометра будут показывать от -2 до +4 градусов на западе и севере страны, на востоке до +7 градусов днем. В южных регионах температура вырастет до +9 градусов. На западе предполагается небольшой снег, а на севере страны — дождь. В течение всего дня будет держаться пасмурная погода с туманом.

прогноз погоды на 24 декабря (фото: Скриншот УкрГЦМ)

Прогноз на 25 декабря

На Рождество синоптики предсказывают теплую погоду: температура будет колебаться от -1 ночью и до +4 градусов днем на западе и севере. На востоке и юге Украины столбики термометра поднимутся до +9 градусов. На всей территории Украины ожидается солнечная погода, лишь в южных регионах будет дождь и значительная облачность.

прогноз погоды на 25 декабря (фото: Скриншот УкрГЦМ)

Прогноз на 26 декабря

В четверг, 26 декабря, не ожидается изменений в температурных режимах, однако ожидается усиление осадков на всей территории Украины. Во всех регионах страны следует ожидать снегопада, за исключением севера. Однако из-за высоких показателей столбика термометра снег быстро растает, что может усложнить движение по автомобильным дорогам.

прогноз погоды на 26 декабря (фото: Скриншот УкрГЦМ)

Прогноз на 27 декабря

В пятницу во многих регионах ожидается снижение температуры. В частности, на западе и севере Украины температура будет колебаться от -2 до +1 градусов в течение суток, а на востоке и в центре — до +2 градусов. На юге столбик термометра поднимется до +6 градусов. В течение дня прогнозируется солнечная погода с небольшой облачностью.

прогноз погоды на 27 декабря (фото: Скриншот УкрГЦМ)

Ранее Фокус сообщал, какой будет погода в Украине перед Рождеством. По словам синоптика Игоря Кибальчича, в течение 23-25 декабря будет ожидаться переменчивая погода с осадками и порывистым ветром, а в некоторых областях столбик термометра поднимется до +11.

Также мы писали о том, какой будет погода на Новый год. Накануне Рождества мягкую погоду в Украине обеспечит молодой антициклон Gunther. А ближе к 31 декабря возможно изменение ситуации: в части областей похолодает.