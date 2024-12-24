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Україна

Тепло, але зі значними опадами: якою буде погода в Україні до кінця тижня

погода
Фото: З відкритих джерел | Синоптики передбачають потепління та значні опади після Різдва

Синоптики прогнозують на другу половину тижня поступове підвищення температури. У деяких регіонах очікуються дощі та мокрий сніг.

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Протягом другої половини цього тижня синоптики передбачають поступове зростання температури, однак зі значними опадами в усіх регіонах країни. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру на 24-28 грудня.

Синоптики відзначають, що протягом цього тижня не передбачається значного похолодання на всій території України, включно із західними та північними регіонами держави.

Прогноз на 24 грудня

У переддень Різдва стовпчики термометра показуватимуть від -2 до +4 градусів на заході та півночі країни, на сході до +7 градусів вдень. У південних регіонах температура зросте аж до +9 градусів. На заході передбачається невеличкий сніг, а на півночі країни — дощ. Протягом усього дня триматиметься похмура погода з туманом.

прогноз погоди на 24 грудня Fullscreen
прогноз погоди на 24 грудня (фото: Скріншот УкрГЦМ)

Прогноз на 25 грудня

На Різдво синоптики передбачають теплу погоду: температура буде коливатися від -1 вночі та до +4 градусів вдень на заході та півночі. На сході та півдні України стовпчики термометра підіймуться до +9 градусів. На всій території України очікується сонячна погода, лише у південних регіонах буде дощ і значна хмарність.

прогноз погоди на 25 грудня Fullscreen
прогноз погоди на 25 грудня (фото: Скріншот УкрГЦМ)

Прогноз на 26 грудня

У четвер, 26 грудня, не очікується змін у температурних режимах, однак очікується посилення опадів на всій території України. У всіх регіонах країни слід очікувати снігопаду, за винятком півночі. Однак через високі показники стовпчика термометра сніг швидко розтане, що може ускладнити рух автомобільними шляхами.

прогноз погоди на 26 грудня Fullscreen
прогноз погоди на 26 грудня (фото: Скриншот УкрГЦМ)

Прогноз на 27 грудня

У п'ятницю у багатьох регіонах очікується зниження температури. Зокрема, на заході та півночі України температура коливатиметься від -2 до +1 градусів протягом доби, а на сході та в центрі — до +2 градусів. На півдні стовпчик термометра підійметься до +6 градусів. Протягом дня прогнозується сонячна погода з невеликою хмарністю.

прогноз погоди на 27 грудня Fullscreen
прогноз погоди на 27 грудня (фото: Скріншот УкрГЦМ)

Раніше Фокус повідомляв, якою буде погода в Україні перед Різдвом. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, протягом 23-25 грудня очікуватиметься мінлива погода з опадами та поривчастим вітром, а в деяких областях стовпчик термометра підійметься до +11.

Також ми писали про те, якою буде погода на Новий рік. Напередодні Різдва м'яку погоду в Україні забезпечить молодий антициклон Gunther. А ближче до 31 грудня можлива зміна ситуації: у частині областей похолоднішає.