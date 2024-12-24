Тепло, але зі значними опадами: якою буде погода в Україні до кінця тижня

Синоптики прогнозують на другу половину тижня поступове підвищення температури. У деяких регіонах очікуються дощі та мокрий сніг.

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Протягом другої половини цього тижня синоптики передбачають поступове зростання температури, однак зі значними опадами в усіх регіонах країни. Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру на 24-28 грудня.

Синоптики відзначають, що протягом цього тижня не передбачається значного похолодання на всій території України, включно із західними та північними регіонами держави.

Прогноз на 24 грудня

У переддень Різдва стовпчики термометра показуватимуть від -2 до +4 градусів на заході та півночі країни, на сході до +7 градусів вдень. У південних регіонах температура зросте аж до +9 градусів. На заході передбачається невеличкий сніг, а на півночі країни — дощ. Протягом усього дня триматиметься похмура погода з туманом.

прогноз погоди на 24 грудня (фото: Скріншот УкрГЦМ)

Прогноз на 25 грудня

На Різдво синоптики передбачають теплу погоду: температура буде коливатися від -1 вночі та до +4 градусів вдень на заході та півночі. На сході та півдні України стовпчики термометра підіймуться до +9 градусів. На всій території України очікується сонячна погода, лише у південних регіонах буде дощ і значна хмарність.

прогноз погоди на 25 грудня (фото: Скріншот УкрГЦМ)

Прогноз на 26 грудня

У четвер, 26 грудня, не очікується змін у температурних режимах, однак очікується посилення опадів на всій території України. У всіх регіонах країни слід очікувати снігопаду, за винятком півночі. Однак через високі показники стовпчика термометра сніг швидко розтане, що може ускладнити рух автомобільними шляхами.

прогноз погоди на 26 грудня (фото: Скриншот УкрГЦМ)

Прогноз на 27 грудня

У п'ятницю у багатьох регіонах очікується зниження температури. Зокрема, на заході та півночі України температура коливатиметься від -2 до +1 градусів протягом доби, а на сході та в центрі — до +2 градусів. На півдні стовпчик термометра підійметься до +6 градусів. Протягом дня прогнозується сонячна погода з невеликою хмарністю.

прогноз погоди на 27 грудня (фото: Скріншот УкрГЦМ)

Раніше Фокус повідомляв, якою буде погода в Україні перед Різдвом. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, протягом 23-25 грудня очікуватиметься мінлива погода з опадами та поривчастим вітром, а в деяких областях стовпчик термометра підійметься до +11.

Також ми писали про те, якою буде погода на Новий рік. Напередодні Різдва м'яку погоду в Україні забезпечить молодий антициклон Gunther. А ближче до 31 грудня можлива зміна ситуації: у частині областей похолоднішає.