Потепління в Україні з дощем та снігом: якою буде погода перед Різдвом

За словами Ігоря Кибальчича, протягом 23-25 грудня в Україні очікуватиметься мінлива погода з опадами та поривчастим вітром, а в деяких областях стовпчик термометра підійметься до +11.

Related video

На початку передостаннього тижня року метеорологи передбачається нестійка погода з можливими помірними, інколи значними опадами в супроводі вітру на півдні Україні. В інших регіонах також спостерігатиметься мокрий сніг, часом з дощем та мрякою. Про це повідомив український синоптик Ігор Кибальчич.

За словами фахівця, в понеділок, 23 грудня, на Лівобережжі пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. На заході та півночі очікується невеликий сніг та мокрий сніг, тоді як у центрі та на південному заході буде переважно без опадів. Також можливий туман та вітер змінних напрямків. Температура вночі становитиме у північних та західних областях -4…+1 °С, на решті території 0…+5 °С. Вдень повітря прогріється до +1…+7 °С, у південній частині та у Криму +6…+11 °С.

У вівторок, 24 грудня, на заході та півночі України очікуються дощі та мокрий сніг, на решті території — без істотних опадів. Вітер переважно східної чверті зі швидкістю 5 — 10 м/с, на півдні місцями з поривами до 15-17 м/с. Температура повітря коливається між -4…+1 °С, на півдні до +5 °С. Вдень стовпчик термометра підійметься до +2…+8 °С, у південній частині та у Криму до+7…+12 °С, тоді як на заході України протягом доби очікується -2…+3 °С, а в Карпатах -1…-6 °С.

На Різдво, 25 грудня, у західних областях місцями пройде сніг та мокрий сніг, у Карпатах очікується сильний снігопад. В Одеській та Миколаївській областях очікуються дощі, на решті території країни — без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с, на півдні можливі окремі пориви 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3 °С, на півдні до +7 °С; вдень повітря прогріється до +2…+8 °С, у Криму +7…+12 °С. У Карпатському регіоні протягом доби температура тримається на позначці -2…-7 °С.

Нагадаємо, Фокус писав про прогноз погоди на день зимового сонцестояння. На цей день не передбачалося великого морозу, однак зниження температури таки буде. Крім того, у низці регіонів пройдуть дощі.

Також ми розповідали, що 21-22 грудня в Україні буде невелике похолодання, але Святвечір і Різдво пройдуть без значних морозів. За словами Наталки Діденко, Новий рік Україна зустрічатиме також за більш м'яких погодних умов.