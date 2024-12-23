Потепление в Украине с дождем и снегом: какой будет погода перед Рождеством

По словам Игоря Кибальчича, в течение 23-25 декабря в Украине будет ожидаться переменчивая погода с осадками и порывистым ветром, а в некоторых областях столбик термометра поднимется до +11.

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В начале предпоследней недели года метеорологи предполагается неустойчивая погода с возможными умеренными, иногда значительными осадками в сопровождении ветра на юге Украины. В других регионах также будет наблюдаться мокрый снег, временами с дождем и моросью. Об этом сообщил украинский синоптик Игорь Кибальчич.

По словам специалиста, в понедельник, 23 декабря, на Левобережье пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На западе и севере ожидается небольшой снег и мокрый снег, тогда как в центре и на юго-западе будет преимущественно без осадков. Также возможен туман и ветер переменных направлений. Температура ночью составит в северных и западных областях -4...+1 °С, на остальной территории 0...+5 °С. Днем воздух прогреется до +1...+7 °С, в южной части и в Крыму +6...+11 °С.

Во вторник, 24 декабря, на западе и севере Украины ожидаются дожди и мокрый снег, на остальной территории — без существенных осадков. Ветер преимущественно восточной четверти со скоростью 5 — 10 м/с, на юге местами с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха колеблется между -4...+1 °С, на юге до +5 °С. Днем столбик термометра поднимется до +2...+8 °С, в южной части и в Крыму до +7...+12 °С, тогда как на западе Украины в течение суток ожидается -2...+3 °С, а в Карпатах -1...-6 °С.

На Рождество, 25 декабря, в западных областях местами пройдет снег и мокрый снег, в Карпатах ожидается сильный снегопад. В Одесской и Николаевской областях ожидаются дожди, на остальной территории страны — без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7 — 12 м/с, на юге возможны отдельные порывы 15 — 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -2...+3 °С, на юге до +7 °С; днем воздух прогреется до +2...+8 °С, в Крыму +7...+12 °С. В Карпатском регионе в течение суток температура держится на отметке -2...-7 °С.

Напомним, Фокус писал о прогнозе погоды на день зимнего солнцестояния. На этот день не предполагалось большого мороза, однако снижение температуры таки будет. Кроме того, в ряде регионов пройдут дожди.

Также мы рассказывали, что 21-22 декабря в Украине будет небольшое похолодание, но Сочельник и Рождество пройдут без значительных морозов. По словам Наталки Диденко, Новый год Украина будет встречать также при более мягких погодных условиях.