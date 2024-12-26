Морози чи аномальне тепло: синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні в січні

Синоптикиня Наталя Птуха вважає, що протягом січня 2025 року в Україні буде триматися тепла погода від невеликих мінусів до плюсів. Думку фахівчині також підтверджують спеціалісти Укргідрометцентру у своєму прогнозі.

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Протягом першого місяця 2025 року в Україні буде продовжувати триматися аномально тепла погода. Про це відповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає 24 Канал.

За словами синоптикині, в перший день січня в Україні буде більш спокійна погода. Однак починаючи з 2 січня, атмосферні процеси будуть змінюватися — буде слабшатиме антициклон і надходити атмосферні фронти, що принесуть опади.

"Сподіваємося, що погода вже буде більше нагадувати зимову й повернеться до більш кліматичної норми цього сезону", – сказала пані Птуха.

Фахівчиня додає, що протягом всього зимового періоду слід очікувати незначні коливання температури "від невеликих мінусів до плюсів".

"Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше", — підкреслила спеціалістка.

Думку пані Птухи підтверджує оприлюднений прогноз Укргідрометцентру на січень 2025 року. Фахівці передбачають, що середня місячна температура повітря буде в межах 0 – -3 градусів. Однак на Закарпатті, у Криму, Одеській і Херсонській областях 0 – +2 градуси, що на майже 2 градуси вище норми.

Також метеорологи передбачають кількість опадів за січень 2025 року в діапазоні від 33 до 79 мм за місць. Цей показник вважається таким, який відповідає нормі опадів.

Раніше Фокус писав про те, якою буде погода в Україні до кінця цього тижня. Синоптики прогнозують на другу половину тижня поступове підвищення температури. У деяких регіонах очікуються дощі та мокрий сніг.

Також ми повідомляли, якою буде погода на Новий рік. Напередодні Різдва м'яку погоду в Україні забезпечить молодий антициклон Gunther. А ближче до 31 грудня можлива зміна ситуації: у частині областей похолоднішає.