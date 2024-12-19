Найден способ полностью отменить глобальное потепление: это будет стоить 175 трлн долларов

Исследователи разработали геоинженерный проект, который понизит глобальную температуру на один градус по Цельсию.

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Распыление алмазной пыли в атмосфере Земли может нивелировать все потепление, которое было вызвано человеком со времен промышленной революции, пишет LiveScience.

Новое исследование показывает, что ежегодный выброс в стратосферу 5,5 миллиона тонн алмазной пыли может охладить планету на 1 градус по Цельсию благодаря отражающим свойствам драгоценных камней. По данным NASA, такое охлаждение в значительной степени способствовало бы ограничению глобального потепления, которое началось во второй половине XIX века и сейчас составляет около 1,36 C.

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Исследование вносит вклад в область геоинженерии, которая ищет способы борьбы с изменением климата путем уменьшения количества энергии, поступающей на Землю от Солнца.

"Это очень спорная тема. Есть много ученых, которые хотят запретить проводить исследования — даже научные — на эту тему", — говорит соавтор исследования из Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Сандро Ваттиони.

Чтобы смягчить эффект глобального потепления, исследователи давно предлагают использовать крошечные частицы, или аэрозоли, которые отражают солнечные лучи обратно в космос. По словам исследователей, эти аэрозоли необходимо распылять в стратосфере, которая находится от 12 до 50 км над поверхностью Земли. Такая высота гарантирует, что распыленные частицы останутся в небе на год, прежде чем упадут на Землю.

Подобные идеи были вдохновлены процессом охлаждения, который иногда происходит после извержения крупных вулканов. Вулканы выбрасывают огромные облака диоксида серы. В стратосфере этот газ превращается в серную кислоту, а затем конденсируется, образуя мелкие сульфатные аэрозоли, которые отражают солнечный свет обратно в космос, не давая ему достичь Земли и нагреть планету.

В предыдущих исследованиях изучалась возможность закачки диоксида серы в стратосферу для борьбы с изменением климата, но при этом необходимо учитывать несколько нежелательных побочных эффектов, говорит Ваттиони. Аэрозоли серной кислоты поглощают значительное количество солнечного и земного тепла, а это значит, что они могут вызвать потепление в стратосфере, которое может повлиять на циркулирующие в ней ветры. По его словам, любые возмущения могут распространиться на тропосферу — слой атмосферы ниже стратосферы и выше поверхности Земли — и привести к нарушениям глобального режима осадков и циркуляции.

Именно здесь могут алмазы пригодиться, сказал Ваттиони.

В модельном исследовании, опубликованном в октябре, он и его коллеги обнаружили, что алмазные частицы не вызовут ни стратосферного потепления, ни каких-либо других заметных нарушений. Это объясняется тем, что алмазный порошок обладает чрезвычайно высокой отражающей способностью и не собирается в комки, что является причиной того, что некоторые другие материалы поглощают тепло, а не отправляют его обратно в космос.

Несколько сотен высотных самолетов должны были бы постоянно летать вокруг Земли, распыляя частицы, чтобы достичь количества, необходимого для охлаждения.

"Мы просто проверили теорию с алмазами и не думали о стоимости или о том, как эти частицы можно добывать. Но, очевидно, что эти вопросы также нуждаются в рассмотрении", — говорит ученый.

Команда сравнила эффективность охлаждения алмазных частиц с охлаждением частиц алюминия и кальцита с помощью модели земной системы, которая имитирует полный климатический ответ на вмешательство. Ученые выяснили, что для охлаждения планеты на 1 градус, необходимо распылять 5,5 млн тонн алмазной пыли в год.

Общие затраты на проект составят 175 триллионов долларов за 65 лет.

Напомним, геоинженерный проект мог выжечь Европу. Исследователи выяснили, что "засоление" облаков над Атлантикой может привести к катастрофическим последствиям.