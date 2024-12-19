Знайдено спосіб повністю скасувати глобальне потепління: це коштуватиме 175 трлн доларів

Дослідники розробили геоінженерний проєкт, який знизить глобальну температуру на один градус за Цельсієм.

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Розпилення алмазного пилу в атмосфері Землі може нівелювати все потепління, яке було спричинене людиною з часів промислової революції, пише LiveScience.

Нове дослідження показує, що щорічний викид у стратосферу 5,5 мільйона тонн алмазного пилу може охолодити планету на 1 градус за Цельсієм завдяки відбивним властивостям дорогоцінного каміння. За даними NASA, таке охолодження значною мірою сприяло б обмеженню глобального потепління, що розпочалося в другій половині XIX століття і зараз становить близько 1,36 C.

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Дослідження робить внесок у галузь геоінженерії, яка шукає способи боротьби зі зміною клімату шляхом зменшення кількості енергії, що надходить на Землю від Сонця.

"Це дуже спірна тема. Є багато вчених, які хочуть заборонити проводити дослідження — навіть наукові — на цю тему", — каже співавтор дослідження зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Цюріху Сандро Ваттіоні.

Щоб пом'якшити ефект глобального потепління, дослідники давно пропонують використовувати крихітні частинки, або аерозолі, які відбивають сонячні промені назад у космос. За словами дослідників, ці аерозолі необхідно розпорошувати в стратосфері, яка знаходиться від 12 до 50 км над поверхнею Землі. Така висота гарантує, що розпорошені частинки залишаться в небі на рік, перш ніж впадуть на Землю.

Подібні ідеї були натхненні процесом охолодження, який іноді відбувається після виверження великих вулканів. Вулкани викидають величезні хмари діоксиду сірки. У стратосфері цей газ перетворюється на сірчану кислоту, а потім конденсується, утворюючи дрібні сульфатні аерозолі, які відбивають сонячне світло назад у космос, не даючи йому досягти Землі і нагріти планету.

У попередніх дослідженнях вивчали можливість закачування діоксиду сірки в стратосферу для боротьби зі зміною клімату, але при цьому необхідно враховувати кілька небажаних побічних ефектів, каже Ваттіоні. Аерозолі сірчаної кислоти поглинають значну кількість сонячного і земного тепла, а це значить, що вони можуть спричинити потепління в стратосфері, яке може вплинути на вітри, які циркулюють у ній. За його словами, будь-які збурення можуть поширитися на тропосферу — шар атмосфери, що нижчий за стратосферу і вищий за поверхню Землі, — і призвести до порушень глобального режиму опадів і циркуляції.

Саме тут можуть алмази стати в пригоді, сказав Ваттіоні.

У модельному дослідженні, опублікованому в жовтні, він і його колеги виявили, що алмазні частинки не викличуть ні стратосферного потепління, ні будь-яких інших помітних порушень. Це пояснюється тим, що алмазний порошок має надзвичайно високу відбивну здатність і не збирається в грудки, що є причиною того, що деякі інші матеріали поглинають тепло, а не відправляють його назад у космос.

Кілька сотень висотних літаків мали б постійно літати навколо Землі, розпорошуючи частинки, щоб досягти кількості, необхідної для охолодження.

"Ми просто перевірили теорію з алмазами та не думали про вартість або про те, як ці частинки можна добувати. Але, очевидно, що ці питання також потребують розгляду", — каже вчений.

Команда порівняла ефективність охолодження алмазних частинок з охолодженням частинок алюмінію і кальциту за допомогою моделі земної системи, яка імітує повну кліматичну відповідь на втручання. Вчені з'ясували, що для охолодження планети на 1 градус, необхідно розпорошувати 5,5 млн тонн алмазного пилу на рік.

Загальні витрати на проєкт становитимуть 175 трильйонів доларів за 65 років.

Нагадаємо, геоінженерний проєкт міг випалити Європу. Дослідники з'ясували, що "засолення" хмар над Атлантикою може призвести до катастрофічних наслідків.